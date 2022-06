Quanto guadagna Amadeus per Sanremo? Ecco le cifre del 2022

Amadeus è uno dei conduttori televisivi Rai più simpatici e apprezzati dal grande pubblico. Conduce il programma televisivo “I soliti ignoti” da diversi anni ed è stato di confermato anche per il 2022, come conduttore del Festival di Sanremo nell’edizione 2023.

Recente la notizia, data dal al TG1, che quest’anno ad affiancarlo durante il Festival ci sarà l’influencer Chiara Ferragnin nella serata iniziale e in quella conclusiva.

BIOGRAFIA

Amadeus nato a Ravenna nel 1962. Quest’ultimo è il suo nome d’arte, infatti, il suo vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani o più semplicemente Amedeo Sebastiani. Deve il suo successo alla radio.

La sua carriera è iniziata negli anni 80 proprio come dj radiofonico accanto a personaggi quali: Claudio Cecchetto (che lo ha scoperto), Gerry Scotti e Jovanotti. Da piccolo si trasferisce a Verona per motivi di lavoro del padre ed è un grande appassionato di equitazione.

Amadeus è sposato con Giovanna Civitillo ballerina dell’ “Eredità” è ha un figlio di 12 anni José Alberto. Inoltre, Amadeus, ha anche un’altra figlia di 24 anni di nome Alice, nata dal suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Alice è laureata in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano.

CARRIERA

Amadeus, una volta finita la scuola, inizia a lavorare nei locali come DISK JOCKEY. Dopodiché subisce uno stop per l’obbligatorietà del servizio militare a San Giorgio Cremano. Terminato il servizio di leva debutta a Radio Deejay, nel 1986, per poi passare a Radio Capital e infine alla televisione. Nel 2008 però torna a condurre un programma su RTL 102.5 e vi resterà fino al 2017.

Conduce diversi programmi, è di casa al Festivalbar, conduce Domenica in e Buona domenica, Meteore, Matricole, Mezzogiorno in famiglia, I soliti ignoti, Fino all’Eredità, di cui è anche ideatore. Durante la sua esperienza in radio Amadeus decide di registrare una demo da spedire a Claudio Cecchetto Rd è proprio lo stesso Cecchetto che lo fa debuttare a Radio Deejay Nel 1986.

Amadeus è uno degli artefici della crescita di Radio Dj che diventa radio nazionale e vi resta fino al 1994. Amadeus ha lavorato sia in Rai sia in Mediaset. Nelle reti Mediaset è approdato dopo aver avuto una discussione con la dirigenza Rai a causa del fatto che nonostante i numerosi ascolti ottenuti dai suoi programmi non ottenesse mai un programma in prima serata.

Tuttavia, una volta risolto il problema, Amadeus è tornato in RAI dove continua a condurre Reazione a catena e il Festival di Sanremo.

I COMPENSI FESTIVAL DI SANREMO

Amadeus è uno dei conduttori più pagati di casa Rai, se non il più alto tra gli stipendi conduttori rai. I suoi guadagni derivano sia delle condUzioni dei suoi programmi sulle reti Rai, sia dalla conduzione del Festival di Sanremo.

Secondo alcuni nel 2022 il cachet Sanremo gli avrebbe fatto guadagnare una cifra che oscilla tra i 500 e i 600 mila euro esattamente come nelle precedenti edizioni. Ovviamente, le voci non sono confermate, ma si pensa che non siano assolutamente lontane dalla realtà.

Per quanto riguarda invece le cifre incassate per la conduzione dei programmi sulle reti Rai si stima che Amadeus percepirebbe un compenso di circa un milione per singola condizione.