Quanto guadagna Andrea Quarta? Stecca, biliardo, al mese

Andrea Quarta è salito alla ribalta delle cronache nazionali per l’ ennesimo trofeo vinto nella sua specialità ossia il biliardo a 5 birilli. Quarta, ancora una volta, all’ interno della manifestazione ha dato prova della sua grande bravura battendo avversari blasonati e confermandosi come un vero e proprio talento, davvero difficile da affrontare. Quarta ha sbaragliato la concorrenza e, ad oggi, è uno dei giocatori di biliardo più forti al mondo, oltre che uno dei più richiesti per quanto riguarda tornei di esibizione che raccolgono sempre tantissimi proseliti. Il giocatore non disdegna di partecipare a tutte queste manifestazioni, confermando la sua grande disponibilità, unita ad uno spirito di sacrificio non indifferente che lo ha reso il professionista esemplare ammirato in tutto il mondo.

Quanto guadagna Andrea Quarta

Ma Andrea Quarta quanto guadagna? Questa è una domanda ricorrente tra tutti coloro che ne ammirano le gesta sul tappetino del biliardo e che si avvicinano a questo sport, volendo diventare dei veri e propri professionisti come i propri idoli. Un giocatore di biliardo affermato riesce a portarsi a casa non meno di 50000 euro l’ anno. Cifra che è decisamente destinata a crescere a seguito delle vittorie nei vari tornei in tutto il mondo, come sta capitando al campione italiano, fresco vincitore del campionato del mondo a 5 birilli, nel 2022. Inoltre, a queste cifre, vanno aggiunti gli ingaggi che molti giocatori richiedono per esibizioni tra di loro che regalano, spesso, colpi sensazionali e “da maestro”. Un giocatore di biliardo professionista, in questo modo, può arrivare a guadagnare la considerevole cifra di circa 2 milioni di euro all’ anno. Sulla base degli ultimi, clamorosi successi, Andrea Quarta si stima che riesca a guadagnare circa 50000 a manifestazione, in quanto ritenuto tra i più bravi in circolazione. Ma i premi in danaro dei vari tornei sono decisamente alti e vincerli ogni anno significa diventare milionari.

Andrea Quarta, biografia

Andrea Quarta nasce a Nardò, il 9 giugno 1982. Il giocatore è , all’ unanimità, riconosciuto come il giocatore italiano più forte di tutti i tempi per quanto riguarda la sua disciplina. Quarta è stato protagonista di finali molto accese e spettacolari, che hanno regalato a coloro che erano presenti autentici colpi da fuoriclasse. La carriera di Quarta non è stata per niente facile e la voglia di emergere e di perfezionarsi ha fatto la differenza. Quarta è cresciuto alla scuola di Nestor Gomez, risultando sin da subito come uno dei giovani più promettenti. Grazie alla sua grande dedizione a questo sport e alla sua continua voglia di migliorarsi, Andrea Quarta ha vinto tantissimi trofei a livello nazionale ed internazionale, che hanno fatto lievitare il suo patrimonio in maniera considerevole.

Il suo palmares

Abbiamo detto che il campione italiano ha conquistato il primo posto nel campionato mondiale del biliardo a 5 birilli. Quest’ ultimo non è stato il primo successo , in quanto ha iniziato prestissimo a mostrare il suo talento e a vincere. Dal 1999, Quarta può vantare un palmares di tutto rispetto che lo rendono uno dei giocatori di biliardo più forti di tutti i tempi.