Quanto guadagna Davide Ancelotti? Stipendio, patrimonio

Davide Ancelotti: Vice allenatore del Real Madrid, classe 1989 e laureato in Scienze Motorie. Scopriamo di più sul figlio di Carlo Ancelotti, uno dei CT più vincenti al mondo.

Chi è Davide Ancelotti

Nelle righe seguenti vi sveleremo di più su Davide Ancelotti, il figlio del ben più noto , Carletto Ancelotti allenatore del Real Madrid. Già dalla tenera età, complice il padre, allora giocatore, Davide si approccia da subito al mondo del calcio.

La sua carriera da giocatore però non dura molto. Se è vero che può vantare di aver militato anche nel Milan, è altrettanto vero che la sua strada non è quella di correre dietro alla palla.

Inizia quindi a seguire il padre nel suo percorso di allenatore e lo affianca come “vice” in alcune importanti squadre. La svolta arriva nel 2021 quando sbarca (sempre come vice del padre), al Real Madrid. E, nel marzo del 2022, a causa della positività di Carlo Ancelotti al Covid 19, esordisce come primo allenatore della squadra spagnola.

Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata del giovane Ancelotti, che oltre ad essere figlio, è padre a sua volta.

Nato a Parma, il 22 luglio del 1989, Davide Ancelotti scopre subito la sua passione per il calcio. Segue con molta attenzione la carriera di papà Carlo, una carriera che lui stesso decide di seguire. Si iscrive e si laurea in Scienze Motorie.

Esordisce nel mondo del calcio come giocatore, alternandosi in una serie di squadre note e meno note, tra cui il Milan e il Borgomanero.

Tuttavia, ben presto, si rende conto che calciare una palla non gli basta e, una volta laureato, si trasferisce in Francia. Qui, nella stagione 2012/2013, entra a far parte dello staff atletico del Paris Saint Germain Davide.

Dallo scorso mese di luglio (2021) è vice allenatore del Real Madrid, insieme al padre Carlo che è, invece, l’allenatore ufficiale.

Un contratto triennale con scadenza a fine giugno del 2024. Vi state chiedendo quanto guadagna Davide Ancelotti? Purtroppo l’ammontare del suo stipendio non è stato reso noto, a differenza di quello del padre. Dunque, ad oggi, non sappiamo a quanto ammonta Il suo patrimonio.

Sappiamo invece a quanto ammonta lo stipendio di Carlo Ancelotti al Real Madrid: 6 milioni di euro netti a stagione.

La vita privata

Abbiamo più volte ribadito che Davide Ancelotti è figlio di Carlo Ancelotti, ex giocatore di calcio italiano e allenatore del Real Madrid.

Sua madre è invece Luisa Gibellini, mentre la sua compagna si chiama Ana Galocha è anche papà di due figli gemelli: Leo e Lucas, nati a Napoli.

Carlo Ancelotti vita privata

Ancelotti Carlo nato a Reggiolo il 10 giugno del 1959 è uno degli allenatori d’oro di sempre: vittorie, titoli e successi costellano infatti la sua carriera. E’ figlio di contadini “Carletto” e non si è mai vergognato di dirlo.