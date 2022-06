Quanto guadagna Elisa Esposito? Ecco le cifre del 2022

Avete presente una nuova moda che sta spopolando su tiktok, in cui le persone dicono di parlare corsivo? Bene, Elisa Esposito, è l’artefice di tutto questo.

Elisa Esposito è un influencer molto nota su Facebook, meglio conosciuta come la “prof del corsivo” , proprio grazie al suo modo di parlare che imita quello dei giovani milanesi.

Scopriamo di più, in questo articolo, su chi è Elisa Esposito, detta anche “la Eli Facebook”, sul social di Zuckerberg, e quanto guadagna grazie a Tik Tok e alla moda del parlare corsivo.

Chi è Elisa Esposito

Elisa Esposito è nata nel 2003 a Milano, non conosciamo mese giorno di nascita, sulla carta un’estetista ma, a partire dall’ottobre del 2021, dopo aver aperto il suo profilo su Tik Tok, ha spopolato su social network cinese grazie al suo parlare in corsivo, tanto da essersi conquistata e soprannome di prof del corsivo.

Della sua vita privata e della sua famiglia non sappiamo praticamente niente, è molto restia a parlarne anche durante i suoi video su Tik Tok. Pur essendosi diplomata in estetica dopo il successo ottenuto grazie al social network ha iniziato a lavorare con un’agenzia di influencer marketing basata su Milano.

Sia nei suoi video su Tik Tok, che in altre occasioni, ha dichiarato di voler partecipare ad alcuni programmi televisivi, uno su tutti Temptation Island. Inoltre, è stata ribattezzata prof del corsivo perché, oltre ad imitare i giovani milanesi nel loro modo di parlare, lo fa indossando un paio di occhiali proprio come se fosse una professoressa tanto che durante le sue dirette, molto spesso, anche un registro.

Elisa e la gaffe su Dante Alighieri

La prof del corsivo, qualche giorno fa, è inciampata in uno scivolone, che l’ha portata ad essere additata e criticata da gran parte del mondo del web. Durante la trasmissione RDS Next, una web radio dedicata ai più giovani, la tik toker a “letto in corsivo” un passo della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Durante la lettura è stata interrotta dallo speaker della radio che le ha chiesto se sapesse di chi fosse il brano di cui si stessa cimentando nella lettura. La tiktoker è rimasta in silenzio anche dopo i vari tentativi dello speaker di avere una risposta. Alla fine, la prof del corsivo, non ricevendo aiuti o suggerimenti ha dovuto ammettere di non sapere di chi si trattasse.

Ad Elisa questo scivolone non è stato perdonato dal mondo del web e quando ha tentato di giustificarsi. Ha contestato al conduttore di volerla mettere in difficoltà, quest’ultimo però ha replicato dicendo che quello era uno dei versetti più famosi della Divina Commedia, conosciuto da chiunque.

Quanto guadagna Elisa Esposito

Se vi state chiedendo Quanto guadagna Elisa Esposito, La prof del corsivo, sappiate che le cifre non sono mai state rese note. Quel che è certo è che siamo lontanissimi, sicuramente, da quelle di influencer come Chiara Ferragni.

Con tutta la probabilità del mondo per scoprire se parlare corsivo può portare a generosi guadagni. Potrà dircelo soltanto il tempo e capire quanto questa nuova moda, che sta spopolando su Tik Tok, continuerà a durare.