Quanto guadagna Elisa Maino? Su Tik Tok, su Instagram

Elisa Maino è una delle influencer più seguite dai ragazzi sia su Instagram che suTik Tok. Il nuovo status acquisito grazie ai social network, le ha permesso di diventare una delle meglio pagate del settore (almeno in Italia). Vediamo chi è questa giovane influencer e quanto guadagna il Tik Tok di Elisa Maino e su Instagram.



Elisa Maino anni e biografia

Elisa Maino è una giovane diciottenne che è riuscita a farsi strada nel variegato mondo dei Social Network e a diventare una delle influencer più seguite, che può vantare milioni di follower di Instagram e Tik Tok.Pur essendo una stella dei social, la giovane ha in mente una vita differente per se stessa, infatti, ha più volte dichiarato di voler diventare chirurgo.

Nata a Rovereto il 17 Gennaio del 2003 è del segno zodiacale del Capricorno. Suo padre si chiama Luca Maino ed è un impiegato, sua madre fa la geometra. Ha un fratello di nome Omar a cui è molto legata, che frequenta ingegneria. Ama la danza che studia sin da piccolina, frequenta il Liceo Classico, si è fatta strada nel mondo del web e ha avuto, in passato, disturbi alimentari piuttosto importanti: questo è tutto ciò che sappiamo della sua vita privata.

Il successo sul web

Elisa Maino, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è molto nota sul web, soprattutto sui social network. Il profilo Tik Tok Elisa Maino vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower, mentre il profilo Instagram Elisa Maino è seguita da ben 2 milioni e settecentomila persone. Oltre i due social di punta, Elisa, ha anche un canale Youtube, che può vantare quasi 750.000 iscritti.

Elisa è anche una ragazza da piccoli record e soddisfazioni: nel 2017 è stata la prima in Italia a superare il miolione di seguito sul social Musical.ly, dedicato ai piccoli video di natura musicale. E ha già all’attivo la stesura di due libri e di un fil documentario relativo alla sua vita e al suo successo sui social network.

Elisa Maino, a quanto ammonta il suo patrimonio?

Sono finiti i tempi in cui per diventare ricchi bisognava studiare, studiare, stusiare o …. nascere semplicemente già ricchi. Ad oggi, per poter alimentare con una certa costanza il conto in banca, si può diventare influencer. Certo, non tutti riescono nell’impresa e, non tutti riesco ad avere gli stessi ingaggi o lo stesso successo… Insomma, non tutti possono chiamarsi Chiara Ferragni, ma tra chi riesce, non c’è da lamentarsi.

Nel caso di Elisa, seppur lei stessa ha detto di non conoscere le cifre esatte dei suoi guadagni, perché gestiti dai suoi genitori, di cero i compensi (specie se si considera la sua giovane età) sono in crescita costante e niente male.

Il sito it.youtubers.me, il patrimonio di Elisa sarebbe di 76 mila euro. Tuttavia il patrimonio sarebbe di ben lunga superiore. Bisogna infatti aggiungere i proventi derivanti dalla vendita del libro, le sponsorizzazioni per i grandi marchi della moda sui social e i profitti della docu-serie che la riguarda.

Le sponsorizzazioni in particolare possono portare a guadagnare anche più di 6.000€ ciascuna, se si considera che in un mese, Elisa, riesce a portarne a casa mediamente 8, non c’è da stupirsi che il conto in banca lieviti costantemente con il tempo.