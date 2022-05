Quanto guadagna Fausto Biloslavo? Al mese, all’anno, incidente

Chi è Fausto Biloslavo

Fausto Biloslavo è uno dei corrispondenti di guerra più noti e attivi in Italia. Complice l’esperienza maturata sul campo, assolutamente non nuovo agli scenari di guerra, Fausto Biloslavo non ci ha pensato due volte a partire anche per l’Ucraina.

Il suo intento, come ha sempre fatto, è quello di raccontare, fin dall’inizio e quasi in tempo reale, la follia della guerra che imperversa, oramai da mesi, in Ucraina, per mano del russi.

Triestino di nascita, Fausto Biloslavo è nato nella città friulana, il 13 novembre del 1961. A quasi 62 anni, nonostante la pericolosità della situazione, in cui, è bene ricordare, alcuni giornalisti sono rimasti uccisi, Fausto ha ancora voglia di raccontare la verità direttamente sul campo.

Il suo percorso di studi è iniziato nella sua città natale: si diploma all’Istituto Nautico e ad esso seguono l’iscrizione e la successiva laurea alla Facoltà di Scienze Politiche. Dopo un breve periodo di riflessione decide di intraprendere la carriera da giornalista.

La Carriera

Si denota fin da subito la propensione di Fausto Biloslavo per il tipo di giornalismo che intende intraprendere. Già nel 1982 è pronto a partire per il Libano, per docuementare la guerra attraverso i suoi scatti fotografici.

L’anno seguente insieme ai suoi colleghi Gian Micalessin e Almerigo Grilz, fonda l’agenzia di stampa, Albatross Press Agency che fin da subito riscontra l’interesse di altri grandi marchi dell’editoria, che non si lasciano scappare l’opportunitò di collaborare con loro, tra cui il Sunday Times.

Da qui inizia la sua escalation come corrispondente di guerra, iniziando a correre anche seri rischi e conoscendo anche la prigionia. Questa avviene nel 1987, in Afghanistan, ad opera dei simpatizzanti russi, che lo catturano ed imprigionano per ben 7 mesi.

Non manca la sua presenza in quella che oggi è l’ex-Jugoslavia e nel 2001 è presente in una Kabul liberata. Ed è stato proprio a Kabul che il giornalista è rimasto vittima di un grave incidente stradale che, per fortuna, si è risolto nel migliore dei modi. Sempre nei primi anni duemila è la volta della guerra in Iraq e rimane in loco fino alla capitolazione di Saddam.

Quest’anno documenta la guerra Ucraina, per conto di TgCom24, raccontando le fasi della guerra, le azioni di resistenza dei soldati ucraini su quelli russi e la situazione dei civili, tra chi tenta la fuga e chi non vuole lasciare la propria partia.