Quanto guadagna Favij, lo youtuber? Le cifre da capogiro

6,27 Milioni di iscritti. Il canale Youtube di Favij ha raggiunto nel tempo un seguito incredibile, attestandosi sul podio della classifica dei più seguiti in Italia. All’anagrafe Lorenzo Ostuni, nato 26 anni fa a Torino, dall’età di quattro anni ha una passione sfrenata per i videogiochi. Questo amore unito alla scoperta di Youtube in adolescenza l’ha portato a dare vita a un progetto tutto suo con cui è diventato conosciuto al grande pubblico. Approdato da giovanissimo nel mondo del web, il suo primo esperimento risale al 2011 anno in cui ha dato vita al canale TheSharedGaming al fianco di due amici su cui sono apparsi i suoi primi video di gameplay.

Compreso il potenziale dello strumento, l’anno seguente ha la fortunata intuizione con cui ha avviato, a soli sedici anni, un suo canale da solista: FavijTV con cui ha svoltato per sempre la sua esistenza. Affinate le sue competenze di editing, dalla sua cameretta si è fatto conoscere in tutto il mondo, creando un luogo dedicato all’universo dei videogiochi. Riprendendosi intento a dedicarsi a sessioni di gaming, la sua attività l’ha portato ad aiutare innumerevoli utenti a conoscere e imparare moltissimi titoli.

Quello che era nato come un gioco si è trasformato in una professione molto profittevole: anno dopo anno, con la crescita degli iscritti in costante aumento, sono incrementati di pari passo i suoi guadagni raggiungendo cifre da capogiro. Se ogni video è a sé, variando il numero di visualizzazione in base alla riuscita, quello che se ne ricava nel complesso è un guadagno estremamente alto.

Favij, da celebrità sul web a imprenditore: guadagni pazzeschi

In merito agli introiti di Favij sembra che i suoi incassi siano incredibili. Vera e propria celebrità del web, al giorno si aggirerebbero intorno ai 700 euro solo dall’attività di youtuber. A tutto questo, si aggiungono poi le altre collaborazioni e i progetti che ha portato avanti negli ultimi anni, diventando un imprenditore digitale, uno scrittore e un attore. Raggiunto un grandissimo seguito ha dato vita a un vero e proprio brand, portandolo ad aprirsi ad altre importanti iniziative. Nel 2015 è approdato nel mondo del cinema entrando nel cast di “Game Therapy”, dove ha interpretato il ruolo da protagonista. Lo stesso anno ha pubblicato il suo primo libro: intitolato “Sotto le cuffie”, edito Mondadori, ne sono state vendute ben 100.000 copie. Di seguito gli è stata dedicata una serie di figurine collezionabili firmate da Panini. Poi l’anno successivo si è lanciato nella sua prima esperienza televisiva con la partecipazione al game show “Social Face” targato Sky Uno. Dai piccoli ruoli di doppiatore nell’ambito di film d’azione, alla pubblicazione di altri libri, nel tempo ha allargato le sue collaborazioni continuando a portare avanti il suo canale diventato quello in lingua italiana con il numero maggiore numero di iscritti nel 2018. A tutto questo si aggiunge il suo secondo canale, aperto nel 2019: JIVAF con cui ha ottenuto nell’arco di 24 ore più di 180 mila iscritti raggiungendo un record a livello nazionale. In diverse occasioni il 26enne ha approfondito sui social il tema dei suoi guadagni, senza svelarne tuttavia l’entità. Tuttavia ha raccontato come nonostante possa permettersi abiti di lusso non sia interessato a questo tipo di beni: niente capi firmati per Lorenzo, che non ama mettersi in mostra, da sempre molto attento alle sue finanze tanto che ha messo da parte negli anni quanti più risparmi possibili.