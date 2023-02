Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo? Sanremo giovani, Sanremo 23, soldi

Gianni Morandi, icona della nostra musica italiana, sta affiancando Amadeus nella conduzione di Sanremo di quest’ anno. Il cantante è apparso perfettamente a proprio agio, dando consigli anche alle giovani leve dall’ alto della sua grandissima esperienza maturata nel mondo della musica. Gianni Morandi si è prestato inoltre a simpatiche gag con il presentatore e ha cercato, con il garbo che gli è proprio, di stemperare situazioni che si sono svolte al festival a dir poco imbarazzanti. Tra queste ricordiamo la “follia” di Blanco che, accecato dalla rabbia per il mal funzionamento di un fonico, ha cominciato a spaccare tutto e a rovesciare le rose sul palco, senza ritegno o rispetto alcuno. Il cantante bolognese, subito dopo, si è presentato con una scopa, mimando una sorta di pulizia di cui si era fatto carico per rendere il palco ancora agibile. Un gesto apprezzato da tutti che hanno reso Morandi ancora più simpatico agli spettatori e al pubblico pagante.

Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo

Gianni Morandi è stato scelto per affiancare Amadeus dopo il grande terzo posto ottenuto sullo stesso palco nella scorsa edizione, subito dopo i super favoriti Elisa e la coppia formata da Blanco e Mahmood. La sua canzone, Apri tutte le porte, è stata una delle più votate dal pubblico e si è confermata un grande successo commerciale. Dopo l’ ottimo risultato dello scorso anno, Morandi ha accettato con entusiasmo di partecipare al festival nelle vesti di conduttore. In virtù di questo suo nuovo incarico, molti spettatori si sono domandati a quanto ammonta il suo cachet. Le cifre sono presto dette: il presentatore bolognese percepisce un ingaggio di circa 60000 euro a sera, per un totale di 300000 euro. Cifra molto alta ma perfettamente in linea con i canoni dell’azienda. Tuttavia si parla di cifre aleatorie, nel senso che non si ha conferma riguardo la somma indicata, anche se da più parti si vocifera che la somma stimata di 300000 euro finali sia la più vicina alla realtà.

Le precedenti partecipazioni

Non è la prima volta che Gianni Morandi si presenta al festival di Sanremo in veste di conduttore. il cantante ha precedentemente ricoperto questo ruolo già in passato, con risultati soddisfacenti. Nel 2011, Morandi è stato affiancato dalla soubrette argentina Belen Rodriguez, dall’ italiana Elisabetta Canalis e dalla coppia di comici Paolo e Luca. Nel 2012, invece, Morandi ha diviso il palco dell’ Ariston con l’ attore Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. Quest’ anno, oltre ad Amadeus, vi saranno Chiara Ferragni, nota influencer, e le tre conduttrici Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Il cachet stimato per queste ultime è decisamente il più basso, in quanto percepiranno la somma di 20000 per la loro partecipazione alla manifestazione canora. Cifre importanti, che comunque elevano il livello qualitativo dello show grazie alla straordinaria professionalità ed efficienza dei personaggi coinvolti. Con i loro interventi sempre precisi e puntuali, la squadra di presentatori di quest’ anno risulta essere tra le più qualificate e la dirigenza Rai è convinta che , ancora una volta, riuscirà a raggiungere picchi di share davvero invidiabili.