L’apparato istituzionale italiano è composto da profili autorevoli che, nel corso degli anni, hanno dato il loro contributo (e continuano a farlo) alla società. Tra questi, va menzionato Giuliano Amato, uno degli esponenti maggiormente longevi dello scenario politico tricolore. La recente designazione come presidente della Corte Costituzionale ha accresciuto il bagaglio di esperienze e di competenze di una figura fondamentale per le evoluzioni e i mutamenti del Paese avvenuti soprattutto negli scorsi decenni. Quindi, occorre fare il punto della situazione sulla sua carriera e sulle sue entrate. In questo modo, si eviteranno facili fraintendimenti con Giuliano Amato uomini e donne, Giuliana Amato, Nello Amato biografia, Luciano amato e Giulio Amato.

Giuliano Amato: biografia e carriera politica

Amato Giuliano nasce a Torino il 13 maggio del 1938. La sua formazione passa attraverso il conseguimento di una laurea un Giurisprudenza e un master di stampo legale conseguita presso la prestigiosa università della Columbia (New York). Il matrimonio Giuliano Amato Diana Vincenzi ha portato a grandi gioie, come l’arrivo dei due figli del presidente Corte Costituzionale Lorenzo e Elisa.

Il debutto nella scena politica italiana avviene nel 1983 in qualità di deputato per il Partito Socialista Italiano. L’attività che svolge in tal senso gli vale la riconferma fino al 1994. Tuttavia, è il governo Amato 1992 a segnare la sua carriera istituzionale. Nello specifico, il governo italiano 1992 vede Giuliano Amato nel ruolo di premier; in aggiunta a ciò, il suo contributo si esprime soprattutto con una manovra denominata “prelievo forzato” mediante la quale si ottengono i fondi necessari dalle tasche dei contribuenti per tappare alcune falle dell’economia italiana.

Nel 2011 diventa senatore per lo schieramento dell’Ulivo. Dopodiché, nel 2013 Giorgio Napolitano inserisce Giuliano Amato tra i giudici della Corte Costituzionale. La sinergia Giuliano Amato Corte Costituzionale è estremamente proficua, a tal punto che nel 2022 sopraggiunge la nomina per operare come il presidente della Corte Costituzionale. Questo titolo corte costitu segue le consultazioni e le votazioni che hanno decretato il rinnovo di Sergio Mattarella in qualità di Presidente della Repubblica.

Quanto guadagna l’attuale presidente della Corte Costituzionale?

C’è da dire che una parte del patrimonio di Giuliano Amato viene devoluta in beneficenza. In altre parole, il suo vitalizio da 9.000 euro al mese contribuisce a migliorare alcune iniziative benefiche al servizio dei cittadini. Detto ciò, la pensione di Amato si attesta sugli 11.000 euro al mese. Anche in questo caso, c’è stata una decisione da parte dell’attuale presidente della Corte Costituzionale per sospendere l’Amato pensione non appena è diventato giudice della Corte Costituzionale.

Volendo fare un bilancio sul patrimonio complessivo di Giuliano Amato, si può affermare che il suo patrimonio sfiori la soglia dei 300.000 euro annui. Le continue variazioni tra incarichi e ruoli di spessore hanno inciso notevolmente sulle entrate mensili e sulla Giuliano Amato pensione. Ad ogni modo, non sono mancati alcuni picchi come i 430.000 euro dichiarati nel 2005 e i 370.000 euro registrati, fiscalmente parlando, nel 2013. La carica come presidente della Corte Costituzionale segue una tabella dei redditi istituita dal bilancio statale. Il compenso che gli viene garantito per l’occasione prevede un’entrata mensile pari a 45.000 euro.