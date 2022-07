Quanto guadagna il secondo a Wimbledon? Ecco le cifre

Dopo aver sperato nella vittoria Di Matteo Berrettini a Wimbledon, che però non si è mai verificata a causa del ritiro del giovane talento italiano per causa covid, il vincitore per l’edizione 2022 è Djokovic, che conquista il suo settimo titolo nelle finali Wimbledon, battendo, in soli 4 set Kirgios.

Se vi state chiedendo quanto guadagnano i tennisti che partecipano alle Wimbledon finali, siete nel posto giusto punto in questo articolo vi sveleremo tutti i cachet dei partecipanti e, in particolare, potremo vedere come anche il secondo classificato porta a casa una cifra niente male.

Quanto guadagnano i vincitori Wimbledon

Abbiamo visto che il vincitore del torneo di Wimbledon di quest’anno è stato Djokovic che si è portato a casa 4.600.000€. Al singolo femminile è stata riservata, invece, la quota di 2 milioni e 300 mila euro a testa. Nonostante, infatti, il caos che si è creato attorno al ranking, per quest’anno le vincite dei partecipanti sono da record, le più alte in assoluto nella storia di Wimbledon.

Sono stati stanziati 40,3 milioni di sterline, ovvero, quasi 50 milioni di euro. L’importo complessivo, che viene poi ripartito tra i competitor del torneo, si attesta al più 17% rispetto allo scorso anno.

Questo è avvenuto nonostante l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi dalla storica competizione Britannica. L’ATP Wimbledon in vista di questa decisione, ha deciso di non dare ai partecipanti punti per la classifica ma il montepremi messo a disposizione per i tennisti è molto più alto.

Quanto guadagnano i partecipanti a Wimbledon

Visto l’incremento del montepremi totale, anche chi si è classificato in posizioni più basse, ha potuto contare su un premio è un guadagno molto più sostanzioso rispetto agli anni passati per aver partecipato al tornei di tennis Wimbledon .

Come sempre i premi vengono ripartiti su turni. La qualificazione al primo turno prevede un cachet di 11.000 sterline pari a più di 12 milioni di euro. Se si sale di quota, entrando di fatto nel vivo della competizione, i tennisti si porteranno a casa un importo di 58.800.000€.

Vi abbiamo già detto quanto hanno guadagnato i vincitori, ma anche chi perde la finale guadagna un premio di 1.235.469 euro.

Quindi il secondo finalista, che non vince la gara, si porta a casa più di un milione di euro.

Di seguito andiamo a riepilogare quelli che sono tutti i guadagni dei partecipanti al torneo di wimbledonvirgola il torneo di tennis più importante per chi decide di praticare questo sport.

Tutte le cifre dei partecipanti al torneo Wimbledon

A partire dal primo turno di qualificazione, l’importo complessivo è di 12 milioni 943 di euro. Al secondo turno di qualificazione spettano 20.356,00€ al terzo turno 37.652€. Una volta finiti i turni di qualificazione, si entra davvero nel vivo della gara, e gli importi disponibili aumentano di pari passo con l’importanza della fase finale.

Una volta superate le qualificazioni si passa al primo turno della gara con un guadagno di 58.832,00 €, arrivare al secondo turno vuol dire guadagnare 91.778,00, € arrivare al terzo Ben 141.196€.

Gli ottavi di finale valgono 223.561€, mentre, i quarti 364.757€, le semifinali si attestano a 629.501€.

Non è un mistero quanto guadagnano i semifinalista, il secondo classificato, è il vincitore: al primo vanno un milione e 235.000.469€ al vincitore 2 milioni 353.273.