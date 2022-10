Quanto guadagna Insigne? Al Toronto, all’ anno, stipendio

Lorenzo Insigne è uno della “colonia italiana” del Toronto, squadra canadese che milita nel campionato americano. L’ addio di Insigne alla sua squadra del cuore, il Napoli, si è concretizzato quest’ estate, ma con un accordo che era già stato formalizzato molto prima, questo inverno, in un lussuoso albergo di Roma. In quell’ occasione, l’ attaccante ha accettato immediatamente l’ offerta che gli è stata fatta dal club canadese, uno stipendio davvero superlativo cui non si poteva dire di “no”. Nell’ ultima giornata di campionato contro il Genoa, con un rigore prima sbagliato e poi ripetuto, il capitano ha siglato il suo ultimo gol in maglia azzurra, per la gioia dei tifosi. Dopo quest’ ultima partita giocata al Maradona, lo stipendio in Canada lo aspettava e i supporters del Toronto lo hanno accolto festanti all’ aereoporto.

Ingaggio Insigne: le cifre

Insigne, in sede di presentazione, ha detto che il progetto del Toronto è uno dei più affascinanti che abbia mai ascoltato. Infatti, la dirigenza canadese vuole fare in modo che la squadra, attraverso acquisti mirati, divenga una delle più forti del campionato americano, in modo tale da confrontarsi anche con gli squadroni del Sud America quali, Boca Juniors, River Plate, Botafogo e così via. Un progetto molto ambizioso che il giocatore ha abbracciato con entusiasmo. Tuttavia, l’ avventura in Canada non è partita nel migliore dei modi in quanto il Toronto è addirittura fuori dal play-off per il titolo. Insigne si è detto dispiaciuto per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dalla dirigenza, dichiarando che darà tutto sè stesso a cominciare dal prossimo campionato. Le cifre del suo ingaggio impongono al calciatore napoletano di mettere a disposizione il suo estro e le sue qualità in maniera totale. L’ offerta del Toronto è di quelle importanti, a cui deve seguire una professionalità evidente da parte dei giocatori. Insigne, sulla base del contratto da lui firmato con il suo procuratore Pisacane, guadagna circa 15 milioni di euro a stagione. Uno stipendio “monstre”, davvero notevole, che l’ ex capitano del Napoli sta cercando di guadagnarsi sul campo a suon di gol e ottime prestazioni.

Le reali cifre dell’ accordo

Tuttavia, c’ è disparità riguardo le cifre. Infatti, secondo il “The Atletic”, Insigne percepirà in ingaggio “lordo” di circa 15 milioni di euro, vale a dire 8,5 milioni di dollari netti. Cifre che l’ attaccante dice di non tenere molto in considerazione, in quanto è arrivato in Canada per garantire un futuro migliore ai suoi figli, grazie all’ alto tenore di vita e di vivibilità della città canadese. Una scelta condivisibile in toto, in quanto Toronto da diversi anni si classifica sempre tra le 10 città più vivibili al mondo, con infrastrutture eccezionali e una qualità di vita molto elevata. Inoltre, con l’ acquisto di Insigne e il suo relativo ingaggio, il Toronto ha potuto usufruire del “Designated Player Rule”, una regola introdotta nel 2021 che permette ad ogni club del campionato americano di tesserare fino a tre giocatori che non rientrano nel limite salariale stabilito, pari a 4,9 milioni di dollari. La dirigenza canadese ha potuto acquistare il campioncino a parametro zero, e dunque investire sull’ attaccante e raggiungere i risultati preposti. Dall’ anno prossimo.