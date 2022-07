Quanto guadagna Jeff Bezos? All’ora, al giorno, patrimonio 2022

Il protagonista del pezzo giornaliero odierno è Jeff Bezos, un imprenditore americano che ha raggiunto l’apice del successo, mediante la creazione di Amazon.

Oltre ad essere il proprietario di Amazon, l’industriale Bezos ha fondato altre importanti società quali la Blue origin (voli spaziali). Il creatore di Amazon è anche a capo di uno dei giornali americani più popolari, che è conosciuto come il Washington post.

A tal punto, riteniamo che nel nostro lettore possa sicuramente sorgere la curiosità circa quanto guadagna Bezos di preciso. Proveremo, difatti, in tale articolo, ad esaminare e definire il patrimonio edificato da uno degli uomini più geniali degli States.

Breve introduzione su Bezos

Prima di passare a descrivere le cifre da capogiro che Jeff Bezos riscuote al secondo, al minuto o al giorno, vi forniremo una piccola introduzione sulle sue origini.

Nato nel Nuovo Messico, è il figlio di due ragazzi giovanissimi: la madre aveva solo 17 anni quando l’ha messo al mondo, mentre il padre 18. Dopo pochi anni, i due si lasciano e la donna si risposa con un ingegnere.

Fin dalla scuola primaria, Bezos mostra una certa predisposizione e un grande interesse per la tecnologia. Il suo genio è già visibile in tenera età, quando realizza un allarme per tenere lontani i fratelli minori dalla sua cameretta.

Laureatosi a Princeton nel 1986, trova posto presso Wall Street come informatico, per poi divenire dipendente di altre società finanziarie, sino al concepimento dell’azienda Amazon.

Quanto guadagna il creatore di Amazon?

Dai dati riportati in un’indagine portata a termine dai collaboratori della rivista Forbes, datata 24 maggio 2022, è emerso che Bezos è il terzo uomo più ricco al mondo. Prima di lui, vi sono solo Elon Musk e Bernard Arnault.

Tentiamo, allora, di approfondire un po’ la questione e di carpire le informazioni che si sono riuscite a conseguire, in seguito a svariate ricerche.

Il quesito che maggiormente si pone la popolazione mondiale, la quale guarda con grande ammirazione al leader del commercio elettronico, è il seguente: il creatore di Amazon quanto guadagna al minuto e al mese?

Sebbene abbia accumulato molto denaro, in realtà, lo stipendio mensile Amazon dell’imprenditore non sembra essere poi così cospicuo, dal momento che, all’anno, Bezos guadagna, in totale, poco più di 80 000 dollari.

Com’è possibile allora che questi sia una delle persone più facoltose al mondo? La motivazione sta nel fatto che lo stesso detenga i titoli della società Amazon, ossia possiede delle azioni dell’impresa che, di tanto in tanto, rivende.

Visto e considerato che la pandemia ha fatto sì che i titoli Amazon lievitassero, Bezos ha visto aumentare la sua ricchezza, da un giorno all’altro, in maniera spropositata (come guadagna amazon).

E’ stato, quindi, effettuato il conteggio del provento accumulato dal libero professionista al secondo e si è potuto verificare che l’effettiva somma di denaro, raggiunta in un solo attimo, ammonta a 2.489 dollari. Al minuto, dunque, l’uomo riesce a raggiungere un profitto pari a 149.535 dollari.

Da tali computazioni, è quindi possibile dedurre che l’imprenditore conquisti una cifra di circa 20 miliardi al giorno.