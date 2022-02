Quanto guadagna la conduttrice Filippa Lagerback? Compenso annuale

Quanto guadagna la conduttrice Filippa Lagerback? Cerchiamo di scoprire il compenso annuale della collaboratrice di Fabio Fazio in “Che tempo che fa”.

Da molti anni è una classica presenza televisiva del weekend, ma quanto guadagna la conduttrice Filippa Lagerback? Cerchiamo di scoprire il compenso annuale della collaboratrice di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa” su Rai 3. Ovviamente non aspettiamoci una somma simile a quella percepita dallo stesso presentatore genovese o dalla comica Luciana Littizzetto, ma è chiaro che stiamo pur sempre

parlando di qualche decina di migliaia di euro. All’interno della trasmissione il ruolo dell’ex modella svedese è quello di presentare gli ospiti o, tutt’al più, di farsi trovare pronta alle scherzose domande di Fabio e agli ironici pungoli di Luciana. Oltre a questo, il suo volto sereno e sorridente è sempre capace di restituire ai telespettatori quelle rassicuranti sensazioni di garbo, simpatia ed eleganza.

Guadagni della conduttrice Filippa Lagerback e compenso annuale presunto

Scendendo nei dettagli della domanda “Quanto guadagna la conduttrice Filippa Lagerback?” è subito bene specificare che una corresponsione precisa annuale non è nota, se non a lei stessa e al suo commercialista. Tuttavia, stando a varie fonti accreditate, sembra che la moglie di Daniela Bossari percepisca qualcosa come 5.000/6.000 euro a puntata.

Sulla base di 12 mesi, quindi, la storica protagonista dello spot Anni 90 della Birra Peroni dovrebbe guadagnare una somma intorno ai 60.000/70.000 euro, ma c’è pur sempre da ricordare che il programma “Che tempo che fa” non va in onda per tutto l’anno.

In ogni modo, tra ospitate, eventuali partecipazioni ad altre trasmissioni televisive e possibili collaborazioni professionali ci sta tutta che il suo compenso annuale possa almeno avvicinarsi a quello indicato sopra. Tra l’altro, nell’aprile del 2013 la presentatrice ha anche pubblicato il libro “Io pedalo. E tu?” e quindi, nel computo degli introiti annui, vanno annoverati anche i diritti di autore relativi all’opera.

Breve identikit di Filippa Lagerback: esordi e vita privata

La conduttrice ed ex modella svedese Marika Filippa Lagerbäck è nata a Stoccolma il 21 settembre 1973. In giovane età esordisce come fotomodella e agli inizi degli Anni ’90 si fa conoscere al pubblico televisivo italiano interpretando la protagonista di una réclame della Birra Peroni.

Nel 1996 fa il suo debutto al cinema nel film “Silenzio… si nasce”, di Giovanni Veronesi, che al momento rimane anche la sua unica presenza sul grande schermo.

Nel corso della stagione televisiva 1998-1999, invece, inizia ad apparire con periodicità sui teleschermi italiani partecipando al programma preserale “Superboll” con Fiorello.

Per la sua prima apparizione nel contenitore televisivo “Che tempo che fa” è necessario aspettare il 2005 ma, sempre per la Rai, nella prima decade degli Anni Duemila la Lagerback conduce anche varie edizioni del “Circo Massimo” e del “Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo”. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2001 Filippa Lagerback è legata al conduttore Daniele Bossari da cui nel 2003 ha avuto la figlia Stella. I due presentatori, dopo molti anni di fidanzamento e di convivenza, si sono sposati con rito civile in data 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, nei pressi della città lombarda di Varese