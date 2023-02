Quanto guadagna Liliana Segre? Al mese, al senato, patrimonio

La senatrice Liliana Segre è una parlamentare italiana sopravvissuta alla Shoah, la cui dignità nel narrare i fatti dell’ olocausto rappresenta un esempio ed un valore da insegnare alle generazioni future. La senatrice è, infatti, una delle pochissime sopravissute ai campi di sterminio di Auschwitz e, ogni volta che racconta quel periodo straziante della sua vita, genera profonda commozione nel cuore di milioni di italiani che si augurano fermamente che quelle barbarie non avvengano mai più. Liliana Segre è un’ attivista rinomata nel panorama politico italiano, e quanto prende Liliana Segre come senatore a vita è una domanda ricorrente, anche perchè molti ignorano quanto guadagna un senatore a vita. Il vitalizio dei senatori a vita è piuttosto alto e lo stipendio di Liliana Segre si inserisce in questo contesto.

Quanto percepisce Liliana Segre

Liliana Segre è molto attiva nel panorama politico italiano e la sua testimonianza ricorda a tutti noi uno dei periodi più bui della storia, affinchè quell’ epoca di atrocità non possa più ripetersi. Per le sue idee e le sue opinioni, ha subito molte minacce ed è costretta a girare con la scorta. E’ stata nominata senatrice a vita e la domanda su quanto guadagna la Segre è spesso ricorrente negli ambienti della politica nostrana. Lo stipendio della senatrice Segre è stato oggetto anche di dibattiti televisivi, e la donna ha sempre opposto una dialettica efficace nei confronti dei suoi denigratori.

Lo stipendio di Liliana Segre

Liliana Segre è stata nominata senatrice a vita nel 2018 da parte dl presidente della repubblica Sergio Mattarella. La sua nomina è arrivata a seguito dei suoi meriti e del suo impegno quotidiano nel ricordare i crimini della Shoah. Sulla sua pelle è impresso ancora il un numero, il 75190, che le diedero una volta arrivata ai campi di concentramento. Numero che le è stato tatuato e che lei mostra con fiero orgoglio. Purtroppo, è stata l’ unica a salvarsi e ha visto la morte dei suoi cari. Una volta tornata in Italia, Liliana Segre ha sempre condotto una vita umile e distaccata. Nominata senatrice a vita, La Segre ha visto notevolmente aumentato il proprio stipendio, che ad oggi si aggira intorno ai 12500 euro al mese. Inoltre, può godere anche di ulteriori privilegi e bonus che vanno ad aggiungersi alla cifra citata. Infatti ha diritto ad una serie di rimborsi spese legati allo svolgimento del proprio ruolo. Rimborsi spesa che riguardano ad esempio, i trasporti, gli stipendi dei collaboratori e le spese legali.

Il ruolo dei senatori a vita

Liliana Segre si è guadagnata, con la nomina dei senatrice a vita, un posto permanente nelle istituzioni italiane. Il suo compenso è comunque in linea con gli altri senatori a vita, quali l’ ex presidente della repubblica Giorgio Napolitano, Renzo Piano e l’ ex premier Mario Monti, ossia figure che si sono particolarmente distinte nell’ esercizio delle proprie cariche istituzionali. Dunque un ruolo che garantisce alla Segre di svolgere la propria testimonianza in piena libertà, con la speranza che il suo messaggio sia reso indelebile per le generazioni future e che non venga mai dimenticato.