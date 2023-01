Quanto guadagna Mara Venier? Stipendio, alla Rai, a Domenica In

Mara Venier si è ritagliata, in questi ultimi anni, un importante spazio televisivo attraverso la trasmissione domenicale Domenica In. La presentatrice è salita alla ribalta delle cronache televisive grazie al suo stile molto schietto ma anche professionale, che l’ ha resa un volto noto per tutti gli italiani. Domenica In, grazie al grande lavoro della conduttrice, è, ad oggi, un appuntamento consueto per chiunque voglia passare una domenica pomeriggio all’ insegna dell’ intrattenimento intelligente, con interviste, argomenti ed ospiti di sicuro interesse. Mara Venier si è sempre mostrata molto sicuro di sè ed è sempre stata un autorevole “padrone di casa”, conducendo la trasmissione in maniera decisa e lasciandosi anche andare a momenti di grande ilarità che l’ hanno resa molto simpatica al grande pubblico. Altamente professionale, la Venier riesce ad alternare momenti di grande commozione ad altri decisamente più leggeri. Un giusto mix grazie al quale la trasmissione risulta essere una delle più seguite nel palinsesto televisivo della Rai.

Quanto guadagna Mara Venier?

Mara Venier, per la sua presenza costante sugli schermi della Rai, da molti è stata ribattezzata come “la zia”, sempre pronta a dare consigli utili e ad offrire una televisione non banale, ma di qualità. Gli ospiti che passano nel suo salotto rilasciano sempre interviste interessanti e il programma fa record di ascolti notevoli e il suo format è tra i più imitati. Mara Venier, con questo modo di fare televisione, è diventata uno dei volti più noti e famosi. Il suo compenso, per condurre la trasmissione di Domenica In, è piuttosto elevato. Infatti, secondo stime autorevoli, la conduttrice ha un cachet annuale che si aggira intorno ai 500/600 mila euro. Una cifra considerevole, che la Rai è ben disposta ad elargire in quanto la “regina della televisione italiana” dà sempre prova di ottenere grandi ascolti, grazie ai quali la sua retribuzione è assolutamente giustificata.

Mara Venier, la sua storia

La conduttrice dello show della Domenica pomeriggio, per arrivare a queste cifre, ha dovuto lavorare moltissimo attraverso una lunghissima gavetta. I suoi film degli anni ’80 insieme a Lino Banfi, Renato Pozzetto e Jerry Calà, solo per citarne alcuni, hanno ottenuto grande successo e sono considerati alla stregua di “cult” della cinematografia nostrana. Da ricordare che Mara Venier ha avuto anche una storia importante con l’ attore Jerry Calà, con il quale è stata sposata diversi anni prima di separarsi a seguito delle continue “scappatelle” di lui. Inoltre è stata, per diverso tempo, anche la compagna di Renzo Arbore, con cui è stata legata per diversi anni prima che la storia giungesse al capolinea.

La sua carriera televisiva

Dopo le parti che ha avuto nei film degli anni ’80 che l’ hanno resa un volto noto, Mara Venier è giunta sul piccolo schermo e da quel momento è iniziata la sua brillante carriera televisiva. Ad oggi, insieme a Maria De Filippi, è considerata come una delle conduttrici più autorevoli e professionali, grazie ad uno stile sobrio ed efficace che la rendono una vera e propria beniamina per i suoi tanti fan che la seguono in ogni puntata di Domenica In.