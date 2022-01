Quanto guadagna Mark Harmon? Tutto sull’attore più pagato al mondo

Magari il nome Mark Harmon non ti dice niente ma il suo viso e il ruolo di attore che ricopre in in NCIS sicuramente sì! Sto parlando nientemeno che dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs, il capo del servizio investigativo della marina. Presente dall’episodio pilota fino alla diciannovesima serie.

Mark Harmon biografia

Mark Thomas Harmon nacque a Burbank il 2 settembre del 1951 da un padre giocatore di football e una madre di professione attrice. Nel 1987 ha sposato in prime nozze l’attrice Pam Dawber (famosa per la serie Mork e Mindy), dalla quale ha avuto due figli. Il maggiore ha anche partecipato a qualche cameo nella serie televisiva NCIS recitando la parte di Gibbs da giovane. L’anno precedente al matrimonio era stato nominato dalla rivista People l’uomo più sexy dell’anno grazie al suo sguardo glaciale e al suo fisico statuario.

Ha lavorato alacremente sia nel piccolo che nel grande schermo distinguendosi per la sua meticolosità e capacità nel calarsi nei panni di personaggi completamente diversi fra loro. Tra i film che hanno guadagnato di più al botteghino ricordiamo: Freaky Friday e Natural Born Killers & Summer School. Ma è stato con la trasmissione della serie televisiva NCIS che ha ricevuto il riconoscimento del pubblico. Tanto che il Il 2 ottobre del 2012 ha guadagnato la stella numero 2482 sulla famosa Hollywood Walk of Fame.

Quanto guadagna?

Secondo le ultime stime fatte Mark Harmon vanta un patrimonio pari a 100 milioni di dollari e uno stipendio di 0.52 milioni a film. Non male, vero? Tra tutti gli attori presenti nella serie è quello che guadagna di più. Ogni episodio della serie gli fa crescere il patrimonio di 525,000 dollari, secondo le stime fatte dal periodico Observer.

Per non farsi mancare nulla, Forbes l’ha nominato il quinto attore in televisione più pagato al mondo dopo aver calcolato un incasso di 19 milioni di dollari per la ripresa degli episodi della serie dal 2017 al 2018. Per l’attore il suo patrimonio pare sufficiente tanto da dire che è stanco di stare nel mondo dello spettacolo e che vorrebbe lasciare definitivamente Hollywood. Il suo desiderio più grande è andare finalmente in pensione (al momento ha 72 anni) e trasferirsi con la moglie per gestire un ranch in Montana.

Notizie e gossip

In un episodio dei Griffin, Peter Griffin mostra una cornice con una foto di Mark Harmon alla moglie Lois. Le chiede chi vede e lei risponde nominando l’attore. Peter Griffin sottolinea che non è solo Mark Harmon ma uno degli attori migliori di Holliwood. Testimonianza di quanto l’attore sia popolare nelle case americane.

L’attrice Pauley Perrette è stata aggredita dal Pittbul di Harmon. L’episodio è avvenuto nel 2016 durante le riprese della serie TV, in un momento in cui l’attore aveva lasciato scorrazzare libero il suo cane. A quanto pare l’attrice è stata attaccata improvvisamente al viso e ha dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari per essere ricucita. Tra i due attori pare non scorresse già da tempo buon sangue perché la Perrette, che interpretava Abby Sciuto in NCIS, si era più volte lamentata dell’atteggiamento autoritario di Harmon, tanto da farle decidere di abbandonare il cast.