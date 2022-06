Quanto guadagna Matteo Berrettini? Ecco tutte le cifre del 2022

Uno stop di tre mesi per un’operazione, non ha fermato la voglia di vincere di uno dei tennisti italiani più amati. Di chi parliamo? Di Matteo Berrettini, ovviamente.

Appena è rientrato in campo non si è lasciato sfuggire l’occasione di far vedere a tutti di che pasta è fatto il vero campione e ha battuto in finale a Stoccarda, Andy Murray, portandosi a casa il trofeo.

Ma Matteo Berrettini quanto guadagna?

Scopriamolo insieme.

Biografia

Matteo Berrettini è nato il 12 aprile del 1996 a Roma, ha 26 anni, ed è del segno dell’ariete, ha un peso di circa 90 kg e ed è alto 1,96 cm.

Ha un fratello che si chiama Jacopo, è più piccolo di lui, ed è anch’egli tennista. Ha due tìfosi sfegatati che lo seguono e sostengono fin da piccolo: mamma Claudia Bigo e papà Luca Berrettini.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che, proprio per amore del tennis, Matteo si è diplomato da privatista, mentre ha frequentato i primi anni al Liceo Scientifico Jean Plaget.

E’un tifoso sfegatato della Fiorentina, ma il suo mito di sempre pratica un altro tipo di sport, il basket, ed è Lebron James. Nell’ambito del tennis, invece, il suo punto di riferimento per stile e forma mentis è Roger Federer

Quanto guadagna Matteo Berrettini

Seppur giovanissimo, Matteo Berrettini, è uno dei taleti tennistici meglio posizionalti nella Top Ten della classifica ATP ma, a quanto pare, la sua posizione in classifica è destinata a salire, visti i recenti risultati.

Matteo Berrettini può, inoltre, vantare di essere stato il primo italiano ad arrivare agli ottavi del Grande Slam. Per non parlare del sogno che ci ha fatto vivere nella finale di Wibledon, dove però Djokovic è stato più forte.

Tanti dunque i successi per il giovane romano, di origini toscane (date dal nonno), ma quanto gli valgono in termini economici?

Cresciuto, a livello tennistico, sotto l’occhio attento e vigile di Raoul Pietrangeli oggi, Matteo Berrettini, viene allenato da Vincenzo Santopadre, Marco Gulisano e Umberto Rianna.

La sua carriera è costellata di ottimi risultati, destinati sicuramente a crescere, data la giovane età del tennista. Ha vinto in singolo: un ATP Tour 500, quattro ATP Tour 250, ha raggiunto la finale di Wimbledon e vinto la Mercedes Cup a Stoccarda.

Nel doppio invece si è portato a casa: due ATP Tour 250 insieme a Daniele Bracciali e gli Open di San Pietroburgo con Fabio Fognini.

Nel 2019 è stato protagonista negli US Open arrivando in semifinale, nel 2021 è arrivato agli ottavi di finale in Australia, la finale di Wibledon e la semifinale del Roland Garros.

Sommando tutti i tornei tra singoli e doppi a cui ha partecipato e, in molti casi, vinto, Matteo Berrettini vanta un patrimonio di quasi 9.000.000 di dollari. All’inizio del 2022 il suo prize money era a quota 240.000 dollari, ma la cifra ha avuto un bell’incremento grazie al suo percorso agli Australian Open.

Alle cifre derivanti dai tornei si devono poi aggiungere quelli degli sponsor. Per darvi un’idea: Matteo Berrettini dal solo Hugo Boss si porta a casa una cifra compresa tra i 400.000 e 500.00 € annui.