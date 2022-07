Quanto guadagna Naomi De Crescenzo? Su Onlyfans, patrimonio, le stime del 2022

Naomi De Crescenzo, modella che spopola sul canale hot Onlyfans, ha uno dei profili più seguiti del web. La sua bellezza profondamente mediterranea, quasi mediorientale, la rende particolare e sexy al contempo. Un fisico statuario e formoso, lunghi capelli scuri e carnagione olivastra: Naomi ha fascino da vendere.

Inoltre, sembra che la sua personalità piaccia agli utenti del canale, quasi quanto la sua prestanza fisica e le sue performance online. Ormai, il canale è diventato una delle vie di monetizzazione più gettonate dalle giovani ragazze, che attraverso questa possibilità riescono a mettere da parte ingenti somme di denaro. Si parla, infatti, di vere cifre da capogiro e patrimoni messi da parte grazie all’utilizzo di Onlyfans.

Ma quanto guadagna questa star del web, ormai famosa anche al di fuori del mondo hot del canale? Ecco una stima dei suoi guadagni in questo anno, delle cifre messe da parte grazie ai suoi lauti introiti e molto altro.

Onlyfans guadagni: un lavoro remunerativo?

Varie dichiarazioni piuttosto esplicite della star, hanno lasciato immaginare quanto il mondo dei canali online può influire sulla vita di una donna prestante e rivoluzionare completamente il tenore della sua quotidianità. Inizialmente una modella, Naomi De Crescenzo guadagnava duemila euro al mese.

Adesso, grazie ad Onlyfans, si parla di cifre ben più alte. In una intervista a Giornalettismo, tempo fa, raccontò di alcune sue avventure riguardanti la professione. “Molti mi chiedono incontri ravvicinati, ma non accetto mai. Il sito mi tutela, perché dietro gli account ci sono delle identità vere e proprie. Spesso, mi pagano molti soldi per dire semplicemente il loro nome“. I guadagni? Più di quanto si possa immaginare!

Onlyfans guadagno: una stima per Naomi De Crescenzo

Non bisogna essere molto fantasiosi per immaginare che questa modella brasiliana, star dei social ed influencer con i suoi Naomi De Crescenzo ask e dirette di Instagram, sia piuttosto danarosa al momento.

Approfittando di uno dei metodi più semplici per monetizzare, ha deciso di sfruttare l’ondata social per concedersi un’esistenza piacevole e benestante. Dalle sue stesse parole, venute fuori sempre da un’intervista con Giornalettismo, vengono fuori cifre piuttosto ingenti, lontane dal guadagno di un lavoro “comune”. Ecco quali sono state le dichiarazioni della giovane: “Sono passata da prendere 2mila al mese a cifre incredibili. Quanto ho guadagnato? Non mi piace dire le cifre, non è carino. Quanto sono arrivata a guadagnare? 40mila dollari, magari in due mesi. Non sono mai andata sotto i 10mila al mese».

Naomi, inoltre, è stata anche corteggiata su Onlyfans da un cantante internazionale – a detta sua molto famoso – che le aveva proposto di lavorare per lui. «Lui è il sesto più famoso al mondo, voleva contenuti di nudo esplicito. Con lui avrei potuto guadagnare più di 100mila euro al mese ma non ho accettato» ha raccontato la donna.

Naomi Instagram

Oltre a monetizzare su Onlyfans, la bella influencer ha anche un canale Instagram molto attivo (@noamidecrescenzo) con cui mette in mostra il suo corpo per i fan.

Ha moltissimi follower, circa 89mila, e pubblica contenuti sexy ogni giorno, sia riguardanti il suo profilo Onlyfans che la sua vita privata. Nulla è mai troppo esplicito, in quanto è un mestiere delicato.