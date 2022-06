Quanto guadagna Neymar? al giorno, patrimonio, stupendo 2022

BIOGRAFIA

Neymar Da Silva Santo Junior è nato in Brasile il 5 febbraio del 1992 a Mogi Das cruzesae, nei pressi di San Paolo. La sua vita è stata difficile fin da piccolo, a causa di un incidente bruttissimo da cui però è uscito quasi indenne, i genitori hanno sempre descritto la sua salvezza come un vero e proprio miracolo.

Cresce in un ambiente estremamente povero e si destreggia tra la scuola è il lavoro con il padre. Sogna di diventare una stella del basket, ma il suo vero destino è il calcio.

CARRIERA

Neymar inizia a giocare a calcio nella sua cittadina, nella squadra de “il Santos“. Il suo talento è talmente tanto grande che dopo aver giocato, solo per qualche tempo, con la squadra della Primavera viene subito convocato in prima squadra e si mette in mostra con numerosi Gol.

Conquista la coppa Brasile dopo pochissimi anni dal suo esordio nel campionato brasiliano, grazie ai suoi movimenti velocissimi, un vero e proprio capocannoniere. Sa esattamente quando tirare la palla e dove tirarla per ingannare portiere ed avversario.

Nel 2011 viene premiato con il premio puskas, grazie ad una rete al Flamengo, tanto che molti lo paragonano addirittura a Pelé. La vera svolta calcistica per Neymar arriva nel 2013 quando arriva una chiamata importantissima dalla Spagna il Barcellona di Messi. Viene acquistato per 57 milioni di euro per 7 milioni l’anno.

Con l’acquisto di Neymar il Barcellona si assicura di avere una delle squadre più forti al mondo, proprio grazie ad un trio fatto di sudamericani: Pulga, Suarez e lo stesso Neymar. La prima rete in Europa arriva contro l’atlético Madrid. L’anno d’oro è il 2015 con un numero sproporzionato di vittorie, tra cui la vittoria del campionato, la vittoria del mondiale per per Club è la Supercoppa spagnola.

QUANTO GUADAGNA NEYMAR ALL’ANNO

Nel 2017 Neymar si rende protagonista di quella che è lo scambio più costoso della storia del calcio- viene infatti acquistato dal Paris saint-germain e si trasferisce a Parigi per una somma di €43.334.400, scatenando l’entusiasmo e la gioia dei Francesi. Tanto che la stessa città di Parigi diventa un vero e proprio delirio al suo arrivo. Ad oggi lo stipendio Neymar, lordo annuo è pari a 40.333.333€, il suo pagamento mensile è di 3 miliardi 611 milioni e €200 al mese, dunque circa 30 milioni di euro netti all’anno, a questi si aggiungono anche i bonus, che che arrivano a quota 50 milioni e mezzo. Inoltre, il guadagno Neymar, è ancora più alto grazie alle quote degli sponsor.



VITA PRIVATA

Neymar è stato sempre un calciatore da rotocalco, gli sono state attribuite diverse storie nel corso del tempo. Tuttavia, dai tempi del Santos, sta con l’attrice brasiliana Bruna Marquesine, pur essendo la storia costellata da alti e bassi.

Durante una pausa di riflessione tra i due, Neymar è stato insieme a Caroline Dantes e con lei ha avuto un figlio di nome David Luca, che è nato nel 2011. Nel 2017 è tornato con la sua ex storica da cui però pare si sia per separata L’anno dopo per diverse posizioni politiche riguardo Bolsonaro



