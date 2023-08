Quanto guadagna Neymar all’Al Hilal: stipendio al minuto, ingaggio, soldi

Neymar è uno dei calciatori volati in Arabia Saudita, acquistato dall’Al Hilal e con un contratto davvero da capogiro. Si parla infatti di un ingaggio da 320 milioni per due anni di contratto tra fisso e bonus. Se si fanno due calcoli si parla di 13 milioni di euro al mese, 440mila euro al giorno, 18mila euro all’ora, 308 euro al minuto e 5 euro al secondo. Si tratta delle folli cifre che stanno avvolgendo e distruggendo il calcio comprato con i soldi degli arabi. E non finisce qui perché nella sua nuova avventura il brasiliano ex Santos, Barcellona e Paris Saint German avrà anche un’infinità di privilegi.

Il calciatore avrà a disposizione un jet privato, una villa grande come un quartiere di una città, tre cuochi personali e anche 500mila euro a post su Instagram in cui promuoverà l’immagine dell’Arabia Saudita. Gli sarà consentito di convivere con la compagna Bruna Biancardi anche se ricordiamo che secondo le norme vigenti in Arabia non si può fare se non si è sposati. Ma non è finita qui.

Neymar e le folle richieste all’Al Hilal

Il The Sun ha parlato di alcune folli richieste avanzate da Neymar Jr al suo nuovo club, l’Al Hilal. Vorrebbe in casa una piscina larga 10 metri e lunga 40 oltre a tre saune e cinque lavoratori a tempo pieno. Ha chiesto tre auto di lusso per lui e l’entourage e di avere quattro Mercedes G Wagon oltre a un furgone Mercedes con autista presente e disponibile 24 ore su 24. Inoltre tutte le spese nei suoi giorni liberi, tra cui hotel, ristoranti e quant’altro saranno a carico del club. Inoltre tra le richieste più bizzarre c’è quella di avere il frigo sempre pieno di succo di Acai che è il suo preferito oltre a bevande al guaranà per parenti e amici. E secondo voi cosa ha detto il club?