Quanto guadagna Rocco Casalino? Stipendio e Patrimonio

Dal reality del Grande Fratello alle porte di Palazzo Chigi: Rocco Casalino ne ha fatta di strada. Definito uno tra i “migliori” portavoce del Governo Conte, la scalata al successo di Casalino è tra le più invidiate d’Italia.

Chi è Rocco Casalino?

Nato il 1 luglio 1972 a Frankenthal, in Germania, da una famiglia di origine pugliese, vive la sua adolescenza a Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi). All’età di 16 anni inizierà gli studi presso il liceo classico per poi ottenere il diploma tecnico commerciale con il massimo dei voti in Puglia. Una laurea, presso l’Università di Bologna, in Ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale. La sua vita arriva a un punto di svolta nel 2000 quando partecipa alla prima edizione di uno dei reality più famosi d’Italia, “Grande Fratello”. Le sue spiccati doti da oratore e la sua ironia gli fanno guadagnare il quarto posto. Terminata la parentesi reality, Rocco Casalino non sembra intenzionato ad abbandonare il mondo della tv, passando così, negli anni successivi, dai vari salotti televisivi alla conduzione di alcuni programmi tv. Dal giugno del 2018 è portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Patrimonio e stipendio

Per il principio della trasparenza, il Governo ha di recente pubblicato le retribuzioni dei collaboratori della Presidenza del Consiglio. Tra questi, vediamo anche lo stipendio di Rocco Casalino. In qualità di portavoce e di capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo il resoconto pubblicato da L’Espresso, e riportato da money.it, Casalino percepisce nel complesso esattamente 169.556,86 euro l’anno. Nel dettaglio lo stipendio di base è pari a 91.696,86 euro, a cui poi si vanno ad aggiungere 59.500 euro di emulamenti accessori e 18.360 euro di indennità. Se confrontiamo queste cifre con quanto guadagnano i parlamentari, notiamo che Casalino ogni anno, per svolgere il suo lavoro, incassa più di deputati, senatori e dello stesso premier.