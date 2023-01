Quanto guadagna Soleil Sorge al Grande Fratello Vip? Signorini, concorrenti, cast, opinionisti

Soleil George si è distinta all’ interno del “Grande Fratello” per le sue opinioni molto schiette fatte nei confronti dei concorrenti gf vip. Il Grande Fratello non ha in alcun modo censurato le parole della opinionista, che è stata una delle protagoniste assolute nella diretta gf. Soleil George è inoltre un volto noto della televisione in quanto ha partecipato con successo al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. A seguito della popolarità raggiunta, la ragazza è nota negli ambienti televisivi come una nota influencer e il suo profilo instagram si arricchisce di giorno in giorno con nuovi followers.

Le notizie intorno a Soleil George

Questa sua popolarità sul web e in televisione ha fatto nascere , sulla sua persona, molte notizie che meritano di essere approfondite. La ragazza è, molto spesso, al centro di gossip che non vengono nè confermati nè smentiti dalla stessa protagonista, in modo tale che la curiosità dei fan venga sempre più sollecitata. Tuttavia, la sua presenza al Grande Fratello Vip ha solleticato molte domande, tra cui quella più indiscreta sul suo probabile compenso per partecipare come opinionista. Alcune indiscrezioni sulla somma pattuita sono trapelate, con disappunto della George.

Soleil George, biografia

Soleil George è nata a Los Angeles, il 5 luglio del 1994. La ragazza è nata in America ma è cresciuta in Italia, precisamente nella regione dell’ Abruzzo, dove ha frequentato il liceo scientifico e si è diplomata con buoni voti. Una volta raggiunto il traguardo della licenza superiore, Soleil George ha deciso di tornare nel suo paese d’ origine per studiare recitazione a New York presso la The Lee Strasberg Theater Film Institute. Una volta tornata in Italia in seguito dei suoi recenti studi teatrali, ha partecipato a Miss Italia. La sua notorietà è cresciuta in maniera esponenziale quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, dove si è distinta per la sua bellezza e per il suo modo di fare estremamente schietto, senza fronzoli.

La carriera

Da questo momento la sua carriera sarà in continua ascesa. Infatti George Soleil partecipa anche all’ Isola dei Famosi nel 2019, ritagliandosi uno spazio importante. Nota al grande pubblico, Soleil è stata chiamata anche come concorrente nel Grande Fratello Vip 6. Da ospite, la nota influencer si è fatta notare per i suoi giudizi taglienti nei confronti degli altri concorrenti vip.

Quanto guadagnano gli opinionisti e il cast del Grande Fratello

Per quanto riguarda il compenso di coloro che partecipano alle “ospitate” del Grande Fratello Vip, non si sa moltissimo. Sono trapelate alcune indiscrezioni che non hanno, ovviamente, trovato conferma da parte dei diretti interessati. Tuttavia il cachet di George Soleil possiamo presumere che si aggiri tra i 5000 e i 10000 euro a puntata. La retribuzione della opinionista , infatti, è notevolmente aumentata a seguito della sua popolarità sul web e in televisione. La presenza di Soleil garantisce un certo numero di ascolti in quanto i fan sono curiosi di conoscere le sue opinioni e le sue idee riguardo le dinamiche e le vicende che avvengono all’ interno della casa più famosa d’ Italia.