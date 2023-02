Quanto guadagna Stefano De Martino? Ad amici, al mese, al Grande Fratello

Stefano De Martino è, ad oggi, un volto molto conosciuto sul piccolo schermo. Il ragazzo, infatti, da giovane promessa ad “amici”, programma condotto da Maria De Filippi, sino ad arrivare ai giorni nostri, è stato protagonista di una carriera fulminante, grazie alla quale è diventato molto famoso. Stefano De Martino, oltre ad essere al centro di gossip in quanto compagno della soubrette argentina Belen, ha condotto anche determinati format televisivi in cui si è fatto notare ed apprezzare per il suo modo di intrattenere il pubblico, ossia pacato e molto intelligente. E’ fautore, infatti, di una tv di qualità in cui non c’ è spazio per le volgarità nè per il trash imperante in altre trasmissioni. Inoltre, Stefano De Martino si è cimentato anche a teatro, con discreti risultati in commedie comiche con i suoi amici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, realizzando ovunque formidabili sold-out.

La carriera

Stefano De Martino è partito da molto lontano. infatti, ha perseguito una gavetta che è partita dal programma di Maria De Filippi “Amici”, in cui il napoletano era un ottimo coreografo e ballerino. Già dalla sua giovane età, De Martino ha messo in mostra grandi capacità dialettiche e di intrattenimento, con cui ha potuto costruirsi un ruolo definitivo nelle sue comparsate in tv. A seguito di continui miglioramenti e grazie ad un modo di proporsi molto simpatico, Stefano De Martino è stato autore di una carriera fulminante. Infatti, molto spesso lo si vede nei programmi cult di Maria De Filippi, in cui vengono scovati giovani talenti, ed anche come conduttore in diversi format televisivi nei palinsesti della Rai. La sua conduzione delle trasmissioni, unita ai suoi ospiti che fanno a gara per partecipare ai programmi, è una dei motivi grazie al quale la Rai riesce ad ottenere degli ottimi dati di ascolto, confermando di volta in volta il talento da showman del ragazzo. Con gli anni, la sua carriera è andata di bene in meglio e ha potuto accumulare un patrimonio dalle cifre molto importanti.

Quanto guadagna Stefano de Martino? Le cifre

C’ è da dire che Stefano De Martino, molto spesso, riusciamo a vederlo in più di una trasmissione in quanto è invitato da colei che lo ha scoperto e che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo: Maria De Filippi. Tuttavia, il ragazzo ha fatto molta strada grazie al suo talento e oggi si diletta come conduttore, perseguendo risultati, in termini di share, davvero notevoli. Il suo patrimonio è cresciuto di pari passo con la sua carriera. Ingaggio dopo ingaggio, programma dopo programma, si stima che il patrimonio di De Martino ammonti a circa 1 milione di euro.

Il suo cachet

Stefano De Martino gode di un trattamento di privilegio ogni volta che compare nelle puntate di Amici, chiedendo e ottenendo un ingaggio di circa 7 mila euro a puntata. Inoltre si diletta anche come dj nelle discoteche più famose, e il suo compenso è pari a 15 mila euro a serata. Dunque, la sua retribuzione varia di molto a seconda delle comparsate nei programmi e in discoteca, ma stiamo parlando di cifre notevoli, intorno ai 50 mila euro mensili. Cifre di tutto rispetto, che il giovane napoletano si è guadagnato a seguito di un duro lavoro in televisione.