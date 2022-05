Quanto guadagna un bagnino? Al giorno, all’ora, in America

La stagione estiva è alle porte e alberghi, villaggi e strutture balneari hanno già iniziato con la ricerca di personale, compreso il bagnino di salvataggio e, ovviamente, la bagnina di salvataggio.

Magari tu sei uno di loro e hai ricevuto un offerta per fare il bagnino in spiaggia: sole, mare, tramonti… Ma anche tanto lavoro e fatica e soldi investiti nel corso bagnino di salvataggio. Inizi a chiederti se ne valga la pena in termini economici lavorare come bagnino? Allora continua a leggere perché, nelle righe successive, cercheremo di fare il punto della situazione.

Quanto guadagna un bagnino?

Se sei un bagnino, con tanto di brevetto, con l’avvicinarsi della bella stagione te lo starai di certo chiedendo.

Purtroppo, non di rado, il guadagno sperato non è assolutamente commisurato all’impegno e al monte ore lavorativo settimanale di un bagnino (di solito non meno di 40 ore). La paura di essere sottopagati e sfruttati non è del tutto immotivata, per questo è meglio informarsi prima e pretendere chiarezza.

Si stima che l’offerta retributiva, cioè lo stipendio bagnino in Italia, vada dalle 500 alle 1.500 € mensili, a seconda delle ore lavorative.

Un bagnino impiegato full time, che lavora 6 giorni a settimana per 40 ore settimanali, può arrivare alle cifra di 1.500€ mensili: 375€ settimanali, per 9.37€ l’ora. A queste cifre, a seconda dei casi, si possono aggiungere le spese di vitto e alloggio.

Cosa dice il CCNL

Per comprendere se le cifre riportate sono cifre giuste o se, invece, come spesso accade, non sono assolutamente idonee, dobbiamo prendere come riferimento il CCNL del settore turistico.

È quest’ultimo a dover essere preso in considerazione dagli operatori per formulare la proposta contrattuale, ed anche quello da consultare per capire se quanto il datore di lavoro sta offrendo sia adeguato o meno.

Esistono diversi livelli di inquadramento, con differenti livelli di retribuzione. Ciò che resta invariato è la parte relativa ai giorni e alle ore lavorative (6 giorni per 44 ore settimanali). Vediamoli insieme.

A seconda che si tratti di strutture per bagnanti poste in spiaggia o strutture ricettive, le retribuzioni sono così distribuite (retribuzione al lordo):

livello 3 – capo assistente ai bagnanti: da 1.637,00€ a 1.643,00€

livello 4 – istruttore di nuoto con brevetto: da 1.542.00€ a 1.550.00€.

livello 5 – assistente ai bagnanti: da 1.444,00€ a 1.454,00€.

livello 6 – bagnino in assistenza alla clientela (inserviente di stabilimento): da 1.366,00€ a 1.378,00€

Alle cifre sopra riportare bisognerebbe aggiungere: straordinari (+30% se svolto di giorno, +60% se svolto di notte), il TFR e la tredicesima mensilità.

Quanto guadagna un bagnino in America?

Il guadagnano di un bagnino d’oltreoceano si sposta su cifre ben più interessanti e appetibili. Per capire i guadagni dei bagnini americani, basta guardare il caso della California dove, i bagnini più qualificati, possono arrivare a portarsi a casa quasi 350.000 dollari annui.

Un bagnino impiegato standard non se la passa meno male, con uno stipendio annuo di circa 200.000 dollari, benefit e anche un forfettario per il rimborso delle creme protettive.

E per completare l’opera e destare ancora più invidia, in America, i bagnini o “lifeguard”, possono congedarsi dal lavoro a 50 anni. La loro pensione arriva a livelli notevoli: è, infatti, pari al 90% del loro guadagno in servizio.