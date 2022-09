Quanto guadagna un bidello? In Italia in Germania in Svizzera

Entrare nella pubblica amministrazione e precisamente nelle scuole è ambizione di molte persone. Oltre al preside e al corpo docenti ci sono altri ruoli di particolare interesse in una scuola, ovvero gli amministrativi (quelli che gergalmente chiamiamo collaboratori ATA) e i bidelli. Certo, è una strada tutta in salita ma considerato quanto guadagna un bidello, si consiglia di prendere in seria considerazione questo ruolo.

Quanto guadagna un bidello, in base alle sue mansioni

Lo stipendio mensile di un bidello viene particolarmente influenzato dalle sue mansioni. Erroneamente si crede che “i bidelli non lavorino” eppure la sua attività è molto più complessa di quanto si pensi. La primissima responsabilità che ha è di preservare l’edificio scolastico, senza contare che affianca alunni ed insegnanti per l’accoglienza e per l’utilizzo della struttura.

Le sue sono attività di supporto a quelle didattiche, di collaborazione per i servizi svolti e da svolgere. In molti casi il bidello si occupa anche di pulire le aule, i banchi, le cattedre, le sale, e tutti gli spazi al termine di ogni orario di scuola. È importante anche il ruolo che ha di responsabile e controllo nei rugardi degli studenti. Capita spesso che sono chiamati all’attenzione durante la ricreazione degli scolari, oppure che le docenti chiedono la cortesia di tenere sotto controllo la classe se si assentano qualche minuto per esigenze. Qua ovviamente il bidello diventa oltremodo responsabile, soprattutto quando si tratta di bambini. Ne consegue che lo stipendio, che supera di gran lunga i 1000 euro, diventa commisurato al tipo di lavoro che svolge all’interno della scuola.

Stipendio bidello, in Italia e in Svizzera

Entriamo nel vivo del discorso andando ad analizzare i compensi medi dei bidelli in Italia e in Svizzera. Partiamo dal nostro paese. La paga mensile cambia in base alla seniority della persona interessata. Per un collaboratore junior, lo stipendio netto al mese va dai 1000 ai 1400 euro in un range di esperienza che va da 0 a 9 anni. Quando invece l’esperienza va dai 10 ai 20 anni lo stipendio sale e oscilla tra i 1400 e i 1600 euro.

La situazione in Svizzera è del tutto ribaltata e diversa. Le statistiche parlano chiaro, gli stipendi sono molto più alti di quelli italiani e anche di quelli tedeschi. Parè infatti che i collaboratori scolastici raggiungano anche i 35 mila euro l’anno. Parliamo insomma di circa 3000 euro al mese, pari a 4000 franchi. Sono cifre nette quelle che abbiamo appena indicato. La qual cosa è la chiara dimostrazione di come lo stato elvetico dia la giusta importanza a chi lavora nelle scuole nel ruolo di bidello.

Personale ATA stipendio netto in Germania

Pur non essendo alti al pari della Svizzera, i guadagni di un bidello tedesco sono comunque più alti di quelli italiani. Si stima infatti che un collaboratore scolastico porti a casa più di 2000 euro netti al mese. Anche in questo caso si nota uno stato attento all delicatezza e alla complessità di una mansione come quella dei bidelli e delle bidelle, che ogni giorno si mettono a servizio di alunni, docenti e presidi