Quanto guadagna un calciatore in serie C? All’anno, al mese, in promozione

I calciatori sono conosciuti nell’ambiente sportivo italiano e mondiale come dei veri e propri divi. I fuoriclasse del pallone, infatti, sono considerati alla pari di attori e star del cinema: i loro guadagni, infatti, sono quasi equiparabili. Stelle senza confronti come Cristiano Ronaldo o David Beckham, infatti, hanno degli stipendi da capogiro, con una discreta quantità di zeri.

In generale, si tratta di uno sport nazionale che riscuote successo in qualsiasi sua manifestazione. Le partire di calcio, infatti, sono veri e propri rituali che uniscono le persone in una fede: il tifo. L’Italia, in particolar modo, vede nel pallone quasi una religione, con tanto di “credo” diverso a seconda della squadra del cuore. Ma quando non si tratta di grandi campionati di serie A, quando guadagnano i giocatori di calcio?

Quanto guadagna un calciatore di serie C? Ecco le stime per uno stipendio annuo e mensile nel campionato italiano!

Stipendi calciatori serie C: quanto guadagnano?

Stipendio calciatori serie C: in che modo variano i guadagni a seconda del livello di gioco e secondo la portata del campionato? Risulta impossibile conoscere le cifre di ingaggio dei singoli giocatori, in quanto variano da soggetto a soggetto. Tuttavia, è possibile immaginare quale possa essere l’introito medio di un professionista che si alleni e partecipi a partite di questo determinato livello.

In Italia, in particolar modo, lo stipendio serie C varia a seconda dell’età del ragazzo scelto per una precisa squadra. Ci sono, infatti, delle cifre minime percepite per i calciatori secondo uno stabilito livello di anzianità. Ma in base a cosa viene deciso ciò? Più un giocatore cresce, maggiore si fa il suo valore in esperienza, fatica e allenamento. L’esperienza sul campo, dunque, fa in modo che la sua presenza in partita sia valutata diversamente rispetto a quella di un giovane alle prime armi.

Si tratta, tutto sommato, di un criterio meritocratico. Ma veniamo alle cifre – intese chiaramente come nozione applicabile in media a quella fascia di calciatori – della serie C.

Stipendio calciatore serie C: al mese, all’anno

Stipendi giocatori serie C: come variano a seconda dell’età? Ecco i numeri contati per il 2021 e il 2020 nel campionato italiano. Durante l’addestramento tecnico, un giovane calciatore guadagnerà 10.665 euro lordi (8.571,49 euro netti all’anno). Passando invece dai 16 ai 19 anni sono 11.055,26 euro netti.

Le classi più elevate iniziano a vedere delle cifre più consistenti nel loro conto in banca. Ovvero, dai 19 ai 23 anni saranno percepiti 14.726,62 euro netti, per poi passare al minimo retributivo del 24esimo anno di età. I più anziani, dunque, percepiranno annualmente 26.664 lordi, dunque 18.670,84 euro netti.

Si tratta di cifre molto inferiori rispetto alla serie B, per non parlare proprio della differenza esistente con la serie A. Un ingaggio minimo per gli alti livelli di gioco può arrivare anche a diversi milioni di euro. Un calciatore come Cristiano Ronaldo, secondo una stima che ha raccolto dati relativi alla sua carriera, guadagna circa 77 centesimi al secondo. Si parla, dunque, di introiti davvero stellari e forse ancora ineguagliabili in riferimento ad altri fuoriclasse contemporanei.

Insomma, lo stipendio serie C calcio è equiparabile in fine dei conti ad uno stipendio statale.