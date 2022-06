Quanto guadagna un Carabiniere? Ecco le cifre del 2022

In molti sognano di mettersi al servizio del proprio paese, entrando nelle forze dell’ordine, in particolare di diventare Carabiniere. Forse non un semplice mestiere, più una passione, una vocazione, l’amore per la divisa che si indossa e per il paese per cui si serve.

Se ti stai chiedendo come si diventa e quanto si guadagna diventandolo, puoi continuare a leggere, così da sfatare ogni dubbio.

Come si diventa Carabiniere

Per diventare Carabiniere è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un concorso pubblico, che darà accesso ai corsi specifici per poterlo fare.

Il bando è pubblico e dunque per potersi iscrivere si devono possedere i requisiti generici e specifici riportati nel bando stesso. Indetto il concorso e superate le prove previste, si viene ammessi alla frequenza del CORSO PER ALLIEVI CARABINIERI.

Dopo sei mesi si viene nominati Carabinieri. A questo punto, per 4 anni, sarai arruolato in ferma volontaria e, passato il periodo indicato, potrai decidere se rimanere in via permanente come Carabiniere oppure iniziare a concorrere per fare carriere all’interno dell’Arma.

Sta di fatto che, una volta superato il concorso per entrare nell’arma, sarai a tutti gli effetti un pubblico dipendente, con uno stipendio stabilito per legge, dal relativo contratto di riferimento.

Vediamo ora quali sono i livelli retributivi in base alle gerarchie carabinieri.

Lo Stipendio e i gradi dei Carabinieri: ruoli e gradi

Partiamo con il dire che ogni ruolo ha una propria remunerazione. La gerarchia delle forze armate, infatti, è piuttosto articolata, troviamo, in ordine di grado: Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri. Ogni ruolo è ulteriormente suddiviso in 21 gerarchie e si può avanzare di carriera attraverso concorsi interni o esterni.

Chi ricopre il ruolo di Ufficiale Generale riceve uno stipendio mesile lordo di 9.500€ circa.Una cifra importante riservata però agli organi più importanti a livello gerarchico.

Vediamo le altre (inferiori ovviamente).

Gli Ispettori e i Sovrintendenti percepiscono una retribuzione in media di circa 1.916,00 € mensili a cui si aggiungono (come anche per gli altri gradi, le indennità e la tradicesima).m

Capitani, Luogotenenti, Tenenti e Sottotenenti tenente percepiscono in media 26.000€ annue, dunque, circa 2.160,00€ al mese.

Per i ruoli di Appuntati e lo stipendio Carabiniere (i più basi su scala gerarchica) si attesta sulle 1.600€ in media mensile.

Ogni grado varia la sua retribuzione in base all’anzianità e all’esperienza e aggiunge (come già accennato) al suo compenso indennità e tredicesima.

Gli Straordinari

Oltre alle indennità, un ulteriore elemento per aumentare lo stipendio mensile, sono gli straordinari. Gli importi vendono conteggiati sulla base del ruolo ricoperto, alla fascia oraria e al giorno in cui l straordinario è stato effettuate (deriale o festivo).

Per esempio, per un capitano dei carabinieri un’ora di straordinario può essere così retribuita:

Non è prevista nella retribuzione la quattordicesma mensilità. Tuttavia, nel caso delle forze dell’ordine, hanno diritto ad un premio annuo chiamato FESI (Fondo Efficienza Servizi Istituzionali).

Gli aumenti dell 2022

Nel 2022, in base all’aggiornamento annuale a cui lo stipendio Carabinieri è sottoposto, sono previsti: