Quanto guadagna un cardiologo? Al mese, in America, in Italia

Quella del cardiologo è una delle figure mediche essenziali per il monitoraggio della nostra salute. Si occupa di diagnosticare e di prescrivere i dovuti trattamenti derivati dal mal funzionamento del nostro cuore, che possono causare patologie a livello cardiaco, sia a livello di cuore che a livello arterioso.

Se la cardiologia ti ha sempre affascinato o se sei uno studente che intende iscriversi alla facoltà di medicina per poi specializzarsi in cardiologia, sarai certo curioso di sapere quale percorso intraprendere per poterlo fare e, soprattutto, qual è lo stipendio cardiologo.

Nelle righe che seguono cercheremo di sfatare questi dubbi e capiremo meglio: il cardiologo cosa fa esattamente?

Rispondere alla domanda appena fatta è essenziale per capire cosa fa di preciso il cardiologo. Questo perché molto spesso questa figura professionale viene confusa con quella del cariochirurgo, ma attenzione!

Il medico cardiologo, a differenza del cariochirurgo, non può operare. Si occupa piuttosto di fare diagnosi, basandosi sulle sintomatilogie avvertite dal paziente e previa visita specialistica, senza tuttavia intervenire chirurgicamente (gli interventi al cuore necessitano di personale specializzato in cardiochirurgia).

E’ inoltre tenuto a prescrivere trattamenti per prevenire o curare patologie legate sia la cuore che alle arterie.

Il cardiologo può trattare e diagnosticare patologie quali: anigma Pectoris, insufficienza cardiaca, ischemia o infarto, scompensi cardialci, aritmie, ipertensione, anomalie al cuore di natura congenita.

Come si diventa cardiologo



Per diventare cardiologo è necessario seguire un percorso di studi altamente specializzato e specifico, sia a livello universitario, che specialistico, fino alla formazione professionale fatta di tanta gavetta e fatica, del resto il cuore è un organo delicatissimo e vitale per gli esseri viventi. Nello specifico l’iter prevede:

Il diploma di scuola superiore: in passato era indispensabile avere alle spalle studi di natura scientifica per poter frequentare le facoltà di medicina. Ad oggi è preferibile, ma non indispensabile. Una laurea in Medicina di durata quinquennale

Una laurea di specializzazione in cardiologia della durata di sei anni. Durante il percorso di specializzazione è necessario svolgere contestualmente anche un tirocinio.

Solo dopo aver finito l’iter ci si può considerare un cardiologo ed iniziare a lavorare come tale.

Quanto guadagna un cardiologo

Il cardiologo può esercitare la sua professione sia all’interno di strutture sanitarie pubbliche che private. Ancora: può esercitare come dipendente pubblico, come dipendente privato in una clinica o può decidere di aprire uno studio proprio e lavorare come libero professionista. La retribuzione è come in tutti i settori medici altamente variabile. Essa dipende dagli anni di esperienza maturata e dalla tipologia di carriera scelta (dipendente o libero professionista). Possiamo comunque affermare che mediamente il guadagno di un cardiologo si aggira attorno ai 100.000 euro lordi all’anno, ovvero circa 4.500 euro al mese.

Ma il compenso è tanto più elevato, quanto il cardiologo risulti competente e autorevole nel suo settore.

Quanto guadagna in America

Anche in America i cardiologi vantano guadagni piuttosto alti. La media Statunitese viene stimata attorno ai 255.000 dollatri, con un range compreso tra i 136.000 dollari e i 477.000 dollari. Anche qui, come in Italia, la retribuzione si basa sull’esperienza maturata e sulla scelta del se esercitare perivatamente o nel pubblico.