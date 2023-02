Quanto guadagna un corriere Glovo? Le cifre ti stupiranno!

Attualmente, molti individui optano per la collaborazione con le piattaforme di consegna a domicilio come fonte di reddito. In effetti, lavorare come corriere Glovo rappresenta una rapida opportunità di guadagno, oltre ad essere un lavoro gratificante. Attraverso Glovo, è possibile consegnare qualsiasi tipo di oggetto, aiutando persone impossibilitate a uscire di casa o diffondendo semplicemente gioia. Il corriere assume il ruolo di ultima persona che gestisce il prodotto prima della consegna al cliente finale. Grazie alla sua gestione dei prodotti trasportati, il corriere si assicura che il cliente finale viva la migliore esperienza possibile.

Tuttavia, molte sono le incertezze che le persone hanno quando decidono di intraprendere la carriera di corriere. Quanto si potrebbe guadagnare? Quali sono i requisiti per diventare un corriere? Quanto flessibile sarà l’orario di lavoro? Se vuoi sapere quanto prende un corriere Glovo, continua a leggere!

Stipendio rider

Le attività che preferiscono non utilizzare le piattaforme di consegna globale come Glovo o Deliveroo, ma che accettano ordini tramite telefono o app personalizzate per la consegna a domicilio, come Microdelivery della Micropedia, hanno bisogno di assumere fattorini. In molti si domandano quanto guadagna un corriere Glovo. Ebbene, i fattorini dipendenti diretti di un ristorante o pizzeria hanno un guadagno medio in Italia di circa 1.300 € netti al mese, ovvero circa 23.000 € lordi all’anno. Lo stipendio minimo è di 800 €, mentre quello massimo è di 1.700 €, a seconda dell’esperienza e dell’anzianità. Se si ha meno di tre anni di esperienza, lo stipendio sarà di circa 1.100 €, mentre a metà carriera può salire fino a 1.400-1.500 €.

Quanto guadagna un corriere di Glovo

Il lavoro di corriere Glovo richiede una certa versatilità, in quanto ci sono diverse modalità di consegna e una vasta gamma di oggetti da trasportare. Grazie ai servizi di consegna a domicilio, i negozi sono in grado di raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Per diventare un corriere, ci sono solo alcuni requisiti da rispettare. Sarà sufficiente possedere uno smartphone e una moto, seguire una breve formazione, a cui è possibile iscriversi online, e registrarsi sulla piattaforma di Glovo. Inoltre, non ci sono orari di lavoro fissi: gli utenti possono scegliere quando collegarsi tramite l’app. Per offrire un servizio di alta qualità, i corrieri possono acquistare uno zaino termico dal negozio online di Glovo e assicurarsi di conoscere le linee guida sulla gestione degli alimenti.

Durante il processo di registrazione, sarà richiesto ai corrieri di dimostrare il proprio status di lavoratore autonomo. La collaborazione con la piattaforma di Glovo avviene attraverso contratti che differiscono a seconda che il corriere abbia una Partita IVA o svolga prestazioni occasionali entro il limite di 5.000 € annui. Se si soddisfano tutti i requisiti, si può iniziare subito la procedura di registrazione.

Quanto guadagna un corriere Glovo al mese?

Nonostante il guadagno possa variare a seconda di fattori come extra, ora del giorno, numero di ordini e condizioni meteorologiche, in Italia i corrieri di Glovo guadagnano un minimo di 10 € all’ora, secondo quanto stabilito dal CCNL Rider. Ciò significa che è possibile guadagnare denaro abbastanza velocemente con Glovo e che, in pochi giorni, si potrebbero già consegnare i primi ordini. Inoltre, Glovo ha un sistema specifico di programmazione che consente ai corrieri di scegliere quando e per quanto tempo desiderano lavorare sulla piattaforma. Questo dà loro la libertà di avere tutto il tempo libero che vogliono e di collaborare con Glovo nel momento più opportuno per loro.