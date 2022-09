Quanto guadagna un criminologo? All’anno, in Italia, in Germania

Se hai voglia di diventare criminologo (o criminologa forense) ci sono delle cose che devi sapere. Molti si chiedono quanto guadagna un criminologo e sicuramente è la primissima domanda da porsi: ma per capire a pieno quali siano le entrate economiche di questo professionista si deve inquadrare il ruolo del criminologo e tutto ciò che lo riguarda.

Come diventare criminologo

Partiamo dalle basi ovvero come si diventa criminologi. Anzitutto si parte da un corso di laurea. Negli ultimi anni molti atenei hanno attivato il corso di laurea triennale in criminologia, proprio grazie all’evoluzione di questa professione (che ricordiamo essere ancora senza albo). Tuttavia anche i laureati in psicologia, giurisprudenza, sociologia possono seguire un master post laurea per qualificarsi in questo affascinante ruolo.

Cosa fa il criminologo?

Ma cosa fa il criminologo? La criminologia è una materia molto affascinante certo, ma anche molto delicata. Il professionista deve essere in possesso di abilità e conoscenze specifiche adatte, capaci di individuare un profilo criminale, attraverso atteggiamenti, comportamenti, emozioni e tracce. Le indagini dei criminologi si basano in particolare sulla personalità di chi compie il crimine, andando persino a ritroso nel tempo nella loro infanzia.

Dopo aver raccolto il giusto quantitativo di prove e informazioni circa colui che ha commesso il crimine, si delinea un profilo. Questo allo scopo di provare a riabilitare il nome del reo, e a reinserirlo nella società. Se possibile il criminologo tenta anche di prevenire che si compiano altri gesti efferati. Le sue analisi devono essere celeri e precise per dare la possibilità agli investigatori di anticipare le mosse del criminale.

Per questo motivo la preparazione dei criminologi si basa molto sulla componente psicologica. Non solo ci si concentra sul criminale ma anche sulle sue vittime, per affrontare la questione su diversi punti di vista. E’ importante infatti elaborare e attuare una strategia di controllo e di supporto alle indagini degli investigatori. Dato quanto detto sinora, non ci si improvvisa criminologi, a maggior ragione che si tratta di una professione non proprio in auge in Italia e pertanto si fatica a creare la giusta delineazione di questo delicatissimo ruolo.

Quanto guadagna un criminologo in Italia?

Ma veniamo al nocciolo della questione: Quanto guadagna un criminologo in Italia? E’ possibile affermare che in media un incasso per un criminologo italiano è di circa 2000 euro al mese. Più si sviluppano competenze e maggiori saranno i guadagni (c’è chi supera infatti anche i 65 mila euro lordi l’anno).

Ovvio che il guadagno cambia in base all’esperienza. Chi comincia a muovere i primi passi, porta a casa una paga annuale di circa 34 mila euro lordi. Una volta creata una discreta esperienza, ovvero aver lavorato nel settore per più di 4 anni, la paga cresce e raggiunge i 44 mila euro lordi. Un criminologo con moltissima esperienza, fino a 20 anni di carriera, guadagna 65 mila euro lordi l’anno. Infine chi ha superato i 20 di esperienza, può vantare un guadagno annuo di più di 85 mila euro lordi. Una gran bella soddisfazione certo, ma che si raggiunge solo quando la gavetta sarà conclusa e le competenze e le abilità saranno più che sviluppate.

Il guadagno all’estero

E’ opportuno evidenziare che i criminologi all’estero hanno un portafogli molto più ampio. La professione trova molto più terreno fertile (si pensi ai profiler americani). Ecco quindi che un professionista con carriera ventennale alle spalle porta a casa anche oltre i 200 mila dollari annui .