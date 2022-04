Quanto guadagna un croupier? Sulle navi da crociera, in Italia, a Malta

“Rien ne va plus” è la famosa frase che chiunque sia stato di fronte a una roulette ha sentito pronunciare dal croupier. E’ l’espressione con cui l’addetto al tavolo indica che la pallina è ormai nella ruota, e non si possono più fare puntate.

Chi ama il mondo del casinò o vuole lavorare nel mondo del turismo e dell’intrattenimento, può prendere in considerazione l’idea di diventare croupier. Esistono corsi da croupier che permettono di avere accesso a strutture come casinò, alberghi e navi da crociera, tutti ambienti stimolanti nei quali lavorare. Lo stipendio croupier però a quanto ammonta? E un corso da croupier quanto può costare? Meglio avere chiaro tutto fin dall’inizio, prima di decidere di buttarsi in questa avventura.

Croupier lavoro, quanto si guadagna

Per poter fare questa professione, bisogna riuscire a lavorare al casinò. In Italia ne esistono quattro municipali, e si trovano:

a Venezia

a Saint-Vincent (casinò de La Vallée)

a Campione d’Italia

a Sanremo

Chi lavora qui è un dipendente con stipendio deciso ufficialmente attraverso contrattazione sindacale. Si parte da una base di 1.300 euro, mance escluse, che possono essere anche molto interessanti; arrivano anche al 50% dello stipendio, grazie ai giocatori felici dopo una vincita. Un pit boss, ovvero colui che sovrintende ai diversi tavoli e assegna i responsabili, arriva a guadagnare anche 4.000 euro.

Oggi ci sono molte opportunità di occupazione per chi sceglie di far parte dell’equipaggio delle navi da crociera. Queste ospitano praticamente sempre tavoli da gioco, fra i tanti intrattenimenti offerti agli ospiti a bordo. Per il croupier stipendio base va dagli 800 ai 1200 euro al mese; un professionista con esperienza e buone capacità di relazione con i clienti può arrivare a guadagnare anche 2000 – 2500 euro al mese, mentre i i pit boss possono avere entrate da 5.000 euro al mese. Senza dimenticare che è un modo per poter viaggiare in tutto il mondo e vedere luoghi da sogno.

Infine, chi ha voglia di trasferirsi definitivamente in un luogo vicino al mare e respirare un’atmosfera internazionale, può fare richiesta per lavorare in uno dei 4 casinò di Malta. Gli stipendi sono paragonabili a quelli italiani, ma come vantaggio bisogna considerare che il costo della vita è decisamente più basso.

Croupier corso: dove trovarlo e quanto costa

Visto quanto guadagna un croupier, ora la domanda che sorge è: come diventare croupier? Per prima cosa bisogna dire che il lavoro croupier non si improvvisa, ma è necessario seguire un corso croupier professionale presso il relativo centro di Formazione. Le sedi si trovano nelle principali città, come Milano, Roma, Torino o Padova.

I corsi per croupier sono diversi in base alla tipologia di attività che poi si vuole svolgere. Per esempi si può seguire il corso dealer, che preparare per gestire i giochi tipicamente americani, come blackjack e poker; è anche vero che oggi la distinzione non è più così netta, e ci sono croupiers che, con l’adeguata preparazione, si occupano un po’ di tutti i giochi.

Monte ore e costo

Mediamente, un corso da croupier dura circa 120 ore, mentre quello per diventare dealer dura 50-60 ore. Una scuola per croupier che offra un corso di croupier completo richiede di seguire anche 200 ore di lezione. I corsi sono aperti a tutti: vedere croupier donne ai tavoli verdi non è certo un’eccezione.

Naturalmente oggi la rete offre la possibilità di seguire i corsi anche online, senza neppure doversi spostare da casa. Questa è una ottima opportunità per chi non vive nelle grandi città, per chi studia o per chi ha già un lavoro ma sta pensando di intraprendere una nuova carriera e lavorare come croupier.

Il costo di iscrizione a un corso per croupier va dai 1.200 euro fino a superare i 2.000 euro, a seconda della tipologia di insegnamento e della durata. Alla fine c’è un test; una volta superato, si potrà avere un attestato di frequenza che certifica le nozioni apprese.