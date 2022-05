Quanto guadagna un Direttore di banca? In Svizzera, impiegato, in Italia

Il direttore è una figura centrale all’interno di una banca, sia essa una filiale che una sede centrale. La responsabilità di gestire e coordinare la sede a cui è assegnato affinché sia produttiva e in costante crescita è esclusivamente sua.

Un ruolo dunque di grande attenzione e responsabilità, che porta a guadagnare cifre interessanti. Se ti stai chiedendo qual è lo stipendio direttore di banca, puoi trovare la risposta nelle prossime righe: vedremo la differenza con quanto guadagna un impiegato di banca e faremo un confronto con i loro colleghi svizzeri.

Come si diventa Direttore di banca

Andiamo per ordine e partiamo dal principio: come si diventa direttore di banca? Ovviamente, la formazione è essenziale, è necessario avere una laurea in scienze bancarie, in economia o ingegneria gestionale.

Una volta concluso il percorso accademico, come accade per la maggior parte delle professioni, si deve dare spazio ad un lungo percorso di tirocnio formativo presso una banca o una sede finanziaria. Ma, attenzione, perché questo non basta.

Come abbiamo detto poco fa, il direttore di banca è un ruolo di grande responsabilità, per poterlo diventare, oltre alle doti professionali e la bravura in termini pratici, occorre avere anche uno “state of mind” da Leader, sia nei confronti dei clienti che nei riguardi dei dipendenti.

Cosa fa il direttore di banca



Le mansioni di un direttore di banca sono molteplici e variabili. Innanzi tutto è colui che decide chi assumere e chi no e a coordinare il personale che lui stesso ha inserito nell’organico, inoltre si occupa anche della gestione di tutte le attività interne e prende le dovute decisioni in merito.

Il ruolo del Direttore è fondamentale dentro la banca perché è lui a portare avanti gli obiettivi e rispettare e far rispettare le scadenze e i pagamenti quotidiani. Mantiene alto il rendimento del team e coordina e superviziona tutte le loro attività. Inoltre, tra le sue mansioni spiccano: l’assunzione del personale (come già anticipato), concede i finanziamenti, coordina i programmi, stabilisce gli obiettivi commerciali e fornisce assistenza alla clientela, in caso di particolari esigenze che, gli operatori di sportello, non possono risolvere, monitora il budget.

Quanto guadagna un direttore di banca in Italia



Andiamo al sodo e vediamo quanto guadagna un bancario. Lo stipendio di un direttore di banca è superiore non solo a quello di un operatore di sportello, che si porta a casa tra le 1.050€ e le 1.850€, ma anche di un professionista italiano impiegato in un altro settore.

Chiaro che il suo guadagno deriva dalle numerose incombenze di cui si fa carico e, per questo, il suo compenso medio annuo si aggira attorno alle 60.000€ lorde.

Nello specifico il suo compenso può variare da un minimo di 45.000€ fino ad arrivare oltre le 100.000€: più si acquisisce anzianità e di riflesso esperienza più si guadagna

Quanto guadagna in Svizzera



Sappiamo tutti che la Svizzera è la patria per eccellenza delle banche. In virtù di ciò un direttore di banca non può certo guadagnare poco. Infatti, lo stipendio di un Direttore di banca in Svizzera, è tre volte superiore a quello di un Direttore italiano.

Per l’esattezza la cifra che percepisce annualmente un Direttore Svizzero è di circa 190.000 franchi lordi.