Quanto guadagna un finanziere? Al mese, in pensione, in Italia, laureato

Valutare come entrare in Guardia di Finanza è una di quelle cose cui molti pensano: per amore della divisa, per servire lo stato e per intraprendere una carriera ricca di soddisfazioni. Per alcuni è un sogno inseguito fin da bambino, ma quando si cresce ci si chiaede anche quanto guadagna un finanziere.

Chi si interroga su come diventare finanziere deve sapere che non è un percorso facile. Chiunque voglia indossare questa divisa può farlo solo attraverso un concorso pubblico che prevede conoscenze adeguate della legge nonché una notevole predisposizione psico/fisica. Dopodiché si è obbligati a frequentare una vera e propria scuola per finanzieri scelti. Gli Istituti Scolastici che offrono un corso di formazione per finanzieri sono la Scuola Allievi Finanzieri di Bari e la storica Scuola Alpina di Predazzo. Prima di addentrarci nel faticoso e impegnativo corso di studio per finanzieri, è normale informarsi su quanto ammonti lo stipendio Guardia di Finanza e verificare se il sacrificio speso sui libri sia poi ben ripagato.

Un finanziere laureato quanto guadagna

Come molti altri lavori che rientrano nella Pubblica Amministrazione, lo stipendio del finanziere dipende da un contratto che viene rinnovato ogni tre anni. Bisogna fare delle precisazioni per quanto riguarda le mensilità dei finanzieri, in quanto esse sono diverse non tanto in quello che rappresenta la quota base ma la diversità coinvolge soprattutto il grado raggiunto.

Un finanziere scelto avrà uno stipendio lordo di circa 2201 euro, un po’ più basso rispetto a quello di un appuntato, circa 2300. Così come lo stipendio di un appuntato sarà minore se lo confrontiamo con quello di un brigadiere, che supera i 2500 euro al mese. Questo per dire che più aumentano i gradi e più gli stipendi saliranno di cifra. Quindi, alla base dello stipendio di una Fiamma Gialla c’è sempre una quota fissa alla quale va aggiunta, al di là del grado, anche una retribuzione accessoria come le ore di straordinario che un finanziere è chiamato a fare.

Un finanziere laureato ha più possibilità di fare carriera, doventando anche maresciallo, luogotenente o tenente, fino a essere capitano. Lo stipendio maresciallo Guardia di Finanza raggiunge quasi i 3mila euro al mese, mentre un Capitano arriva circa a 3200; quindi non c’è una grande differenza a questi livelli.

Stipendio finanziere in Italia: orari notturni e festivi

Sugli stipendi Guardia di Finanza infuiscono anche le ore di lavoro fuori dal consueto orario d’ufficio. In primis ci sono le ore notturne in cui si è chiamati a lavorare, seguite dal prestare servizio durante i giorni di festa. Un’altra retribuzione accessoria è quella che viene chiamata FESI, ossia l’effettiva giornata di servizio finanziata con il Fondo Efficienza Servizi Istituzionali. Questo pagamento viene retribuito durante la stagione estiva e prende in considerazione le presenze effettive sul posto di lavoro, facendo riferimento, però, all’anno precedente.

Finanziere in pensione, quanto guadagna

Tutti i lavoratori che fanno parte dei corpi di sicurezza, difesa e soccorso, come è la Guardia di Finanza, vanno in pensione prima rispetto agli altri lavoratori e il pensionamento dipende dalla qualifica e dai gradi. Un finanziere ha il diritto di andare in pensione a 57 anni e tre mesi con 35 anni di contributi. Oppure, a prescindere dall’età, con 40 anni e tre mesi di anzianità contributiva.