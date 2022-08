Quanto guadagna un giocatore di pallavolo? In serie C, in serie A2, in Italia

Chi non ha mai sognato di praticare uno sport, diventando un grande campione e conquistando fama su scala globale vincendo coppe e premi? I potenziali sportivi sono davvero tanti, ma c’è chi ha reso questo sogno realtà, arrivano a vette di agonismo altissime.

Alcuni sport, come ad esempio il calcio, sono diventati dei veri e propri riti, elementi culturali, ormai imprescindibili per la vita quotidiana. Uno degli sport più praticati, seguiti e famosi del mondo, il soccer è in grado di creare dei veri e propri divi e non solo dei semplici sportivi. Emblematica di questo fenomeno, una delle figure più riverite dello sport mondiale: il calciatore David Beckham! E se nel calcio girano – come ben si sa – cifre e stipendi da capogiro, altri sport come la pallavolo passano spesso in secondo piano.

Nonostante il livello di agonismo, allenamento e impegno sia infatti lo stesso, è raro sentir parlare di un pallavolista negli stessi termini associati ad un giocatore di calcio. Ma in che modo questa cosa si riflette sui guadagni degli sportivi? Vediamo quanto guadagnano i giocatori di volley, partendo dal loro livello di professionalità ed agonismo.

Quanto guadagna un giocatore di pallavolo: in Italia, all’estero

Gli stipendi degli sportivi, tra l’Italia e l’estero, risultano essere piuttosto equiparati. Non vi sono, infatti, chissà quali distinzioni rilevanti tra gli introiti dei giocatori di volley nel campionato italiano ed in quelli europei. Si tratta di uno sport dal grande prestigio, ma che non è stato ancora innalzato ai livelli di sport nazionale. Quel posto, come è stato giù sottolineato, appartiene al calcio.

Il calciomercato, infatti, è uno degli ambienti che muove più soldi in assoluto, non solo nel campo sportivo ma su scala globale. Stabiliamo, ad esempio, uno stipendio massimo per un cosiddetto Top Player di Volleyball sui 200.000 euro netti annui. Ma come funziona per le categorie più basse?

Stipendio di un pallavolista: in serie A, B e C

Come è stato già sottolineato, il giocatore di pallavolo che avrà uno stipendio più remunerativo in assoluto è certamente il top player di serie A. A quei livelli, infatti, ci si stabilisce su un fisso di 150.000-200.000 euro annui.

Quando la categoria scende di poco, anche solo alla A2, risulta davvero complesso incontrare qualche giocatore che possa percepire più di 100.000-80.000 euro annui come cifra netta. I guadagni diminuiscono ancora quando si parla di serie B: i migliori player della serie B1, infatti, arrivano ai 25.000mila euro, mentre i pallavolisti più forti della B2 riescono a raggiungere appena i 10.000-5.000 euro.

Ma cosa accade quando si scende fino alla serie C? Non si può parlare, a questi livelli, di un vero e proprio stipendio: i guadagni sono infatti stabiliti in base ai premi partita e i rimborsi spese delle varie trasferte. Sotto la serie C, non è prevista nessun tipo di entrata da parte del giocatore. Come si può ben vedere, si parla di introiti molto più bassi rispetto a quelli previsti per i calciatori, che arrivano a guadagnare diversi milioni all’anno.