Quanto guadagna un giocatore di rugby? Da professionista, in Italia, al 6 nazioni

Il rugby è uno sport tra i più seguiti al mondo, soprattutto in paesi come la Nuova Zelanda, l’ Australia e l’ Inghilterra. Vi sono varianti a questo sport molto spettacolari, come il rugby americano che, tuttavia, differisce per alcune regole e si caratterizza per il super- bowl, ossia una delle finali rugbistiche tra le più seguite al mondo. Ma quanto guadagna un giocatore di rugby? La cifra varia di molto , a seconda della categoria, della squadra e della partecipazione o meno al torneo del sei nazioni, grazie al quale il cachet del giocatore coinvolto aumenta in maniera esponenziale. Tuttavia, sono davvero pochi quelli che in un anno guadagnano cifre al di sopra dei 600000 euro e si tratta di cifre lorde, legate ai contratti dei giocatori con le proprie società di appartenenza. A queste cifre contrattuali, vengono esclusi i bonus, i premi, e gli eventuali compensi da parte degli sponsor, che fanno lievitare lo stipendio. A questi, vanno aggiunti i gettoni di presenza che si accumulano tramite le chiamate da parte delle nazionali e la partecipazione al “6 nazioni”, uno dei trofei internazionali più ambiti da chiunque pratichi questo sport a livello professionale.

Quanto guadagnano i giocatori con la loro presenza al “6 nazioni”?

Il torneo del “6 Nazioni” è itinerante e vede coinvolte le squadre di Inghilterra, Scozia, Francia, Italia, Irlanda e Galles. Squadre che in ambito europeo sono quelle più forti e che si fanno valere anche oltre i confini del vecchio continente. La domanda sui corrispettivi che vengono assegnati ai giocatori che partecipano al sei nazioni, non ha una risposta definitiva in quanto lo stipendio dipende dalle singole federazioni. Tuttavia si seguono dei parametri prestabiliti in base ai quali verrà indicizzata la quota per ogni singolo giocatore. Questi criteri sono il gettone di presenza in ogni singola competizione, i diritti di immagine che variano a seconda del giocatore e il cosiddetto “bonus vittoria”, che dipende, ovviamente , dall’ andamento della squadra in campo e dai risultati che questa riesce ad ottenere.

Le differenze di trattamento economico a seconda delle varie federazioni

I compensi dovuti ai giocatori variano a seconda delle federazioni. Quella inglese è la più ricca in assoluto, in grado di assicurare i guadagni maggiori. Infatti, per ogni partita, ai giocatori viene garantito un compenso di circa 32000 euro, che diventano 68000 se si arriva alla vittoria. Segue la Francia, con 22000 euro garantiti che raddoppiano in caso di vittoria finale. L’ Italia assicura ai propri giocatori una cifra di 9500 euro a partita, con un bonus di 7000 euro. Seguono Irlanda e Galles, con stipendi sicuramente più alti ma con un bonus, in caso di vittoria, di circa 19000 euro per giocatore. La Scozia è il fanalino di coda di questa speciale classifica, con i singoli giocatori che percepiscono una cifra di 7500 euro a partita con premi vittoria che si aggirano sui 9500 a testa. Ovviamente le cifre citate si riferiscono al torneo 6 nazioni che non tengono conto di altre specifiche manifestazioni. Infatti vi sono gli incontri estivi e autunnali dove i diritti di immagine e i bonus pecuniari, relativi alla vittoria, variano decisamente, consentendo ai giocatori ulteriori guadagni.