Quanto guadagna un giornalista inviato in guerra? Al mese, i rischi che corre

I guadagni di un giornalista: quando una vita è paragonata ad un salario

Vi siete mai chiesti quanto guadagna un giornalista inviato in guerra? Quali sono i rischi che corre? È tutto così avvincente come viene mostrato su di uno schermo? Forse non ci siamo mai posti queste domande, limitandoci all’impressione che ci siamo fatti la prima volta che, accendendo la tv, abbiamo visto il servizio di un inviato in una zona di guerra. Quello che non ci tocca in prima persona spesso non stuzzica minimamente il nostro interesse, ma ciò non ci vieta di approfondire la questione. Stabilire con esattezza quanto guadagna chi decide di intraprendere questo mestiere non è così facile come potrebbe sembrare. Le variabili sono innumerevoli, poiché non esiste una sorta di listino prezzi in grado di darci tutte le risposte che stiamo cercando. In linea di massima, secondo le stime degli ultimi anni, un freelancer in zone ad alto rischio percepisce tra i 70 e i 100 euro per articolo. In questo caso trovarsi in una zona altamente rischiosa, sotto bombardamenti continui, per fornire un servizio pubblico, è quindi ricompensato nel modo adeguato? Bastano 70 euro per rischiare la vita, o è adeguato in confronto a lavori in cui si rischia di più per molto meno?

La carriera da giornalista

Quando si intraprende la carriera da giornalista non vi è nessun tipo di corso che, nel caso in cui ve ne fosse bisogno, ti prepara all’esperienza sul campo. La maggior parte degli inviati, come quelli che in questo momento si trovano in Ucraina , non hanno nessun tipo di preparazione se non quella che sono stati in grado di fornirsi autonomamente, La procedura da seguire in questi casi non li riguarda in quanto giornalisti ma come cittadini, poiché esporsi in modo spropositato equivale a correre dei rischi per i quali non si è protetti. Come i giornalisti che si trovano in Siria, Afghanistan, Libia e molte altre nazioni, dove oltre i conflitti bellici il rischio è quello di un possibile rapimento o di venire arrestati dalle autorità.

Il caso di Giovanna Botteri e Francesca Borri: due storie a confronto

Per comprendere quanto rischio e compenso siano effettivamente variabili possiamo prendere in considerazione due casi: quelli di Giovanna Botteri e Francesca Borri. Giovanna Botteri è un’inviata della Rai che possiamo ricordare per i suoi collegamenti da Tokyo durante il periodo legato alla pandemia da COVID-19, oltre che per i suoi innumerevoli servizi in zone a rischio. Secondo fonti non accertate il suo salario corrisponde a circa 200 mila euro annui, una cifra nettamente al di sopra della media italiana. Ma non sempre è così. Lo sa bene Francesca Borri che, in una lunga lettera alla Columbia Journalism Review ha affermato: “La mia vita vale settanta dollari”, riferendosi alle condizioni precarie in cui si è ritrovata a lavorare in Siria. In merito i lettori del suo articolo si sono subito divisi in due fazioni. Da un lato, chi le ha mostrato sostegno e approvazione. Da un altro, chi percepisce il suo lavoro come una scelta facoltativa in quanto la giornalista non era obbligata ad accettare per un compenso che non riteneva adeguato ai rischi da correre.

Ci ritroviamo davanti a due versioni della stessa storia, entrambe valide. Arrivati a questo punto dovremmo riflettere per capire se possiamo davvero dare, in modo così semplice e scontato, un valore del genere ad una vita.