È sicuramente uno dei lavori a cui gran parte delle ragazze aspirano. Oltre ad essere interessante perché permette di esplorare paesi e di conoscere centinaia di persone al giorno, l’hostess si è progressivamente smarcata dalla visione iniziale che la vedeva semplicemente come una commessa di volo o comunque una promoter eventi a tutto tondo. Nonostante le mansioni siano più o meno le stesse la ragazza hostess calibra il suo lavoro in base alla compagnia per cui presta servizio. Se parliamo ad esempio di una compagnia low cost (quindi più economica e alla portata di tutti) l’impiego richiederà meno specializzazione. Mentre se facciamo riferimento ad un brand internazionale, che compie tratte internazionali e che nel tempo è diventato una colonna portante per il proprio paese di riferimento allora il discorso cambia. Vediamo nel dettaglio cosa fa e quanto guadagna in media una hostess.

Hostess significato

Cosa significa hostess? Questa parola deriva dal francese antico ostesse e fa riferimento appunto ad una impiegata nelle compagnie di volo tipicamente istruita in una agenzia promoter (hostess e promoter sono spesso indicati come sinonimi). L’hostess è ovviamente un impiego non per forza indirizzato al genere femminile. Parliamo infatti di steward di volo (hostess al maschile) quando facciamo riferimento a quella figura professionale che si occupa, alla pari delle hostess, dell’assistenza dei passeggeri.

Quanto guadagna una hostess

Il guadagno medio di un hostess di volo dipende da tanti fattori che spesso concorrono insieme. Questa figura professionale, organizzata all’interno della crew di una compagnia, lavora a stretto contatto con i passeggeri. In media trascorre circa 80 ore al mese e spesso trascorre le notti in hotel pagati direttamente dalla compagnia. E’ questo il caso delle tratte internazionali, nelle quali l’aereo di bordo si trova costretto a fare scalo in determinati luoghi. Allo stesso tempo lo stipendio medio mensile ha a che fare con il tipo di compagnia aerea: ad esempio un conto è lavorare per Emirates e un altro per Ryanair.

Una hostess guadagna in media circa 1400 euro ma, come detto, molto dipende dall’esperienza e dalle ore di volo compiute. Infatti, se si ha esperienza nel campo si può arrivare a guadagnare anche cifre importanti e non molto lontante da altre figure professionali del mondo dell’aviazione.

Hostess di volo requisiti

Per diventare assistente di volo occorrono una serie di soft skill che hanno ovviamente a che fare con la cordialità e il buon costume. Durante le ore di volo occorre mantenere i nervi saldi e risolvere qualunque situazione, da quelle meno critiche (servire i clienti) a quelle più urgenti (aiutare un passeggero in caso di problemi di salute).

Nel dettaglio i requisiti e le competenze per lavorare come hostess di volo sono i seguenti:

diploma di istruzione secondaria superiore

conoscenza della lingua inglese

altezza minima di 1,65 cm per le donne e 1,75 per gli uomini

assenza di tatuaggi

capacità dialettica e assistenziale

Una hostess inoltre deve svolgere il seguente iter: