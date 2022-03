Quanto guadagna un idraulico? In proprio, al mese, in Italia

L’idraulico è una delle figure professionali più richieste, non soltanto per le attività di imprese specializzate, ma anche dai privati, per aggiustare tubature rotte o semplicemente per eliminare ingorghi dagli scarichi.

E’ opinione diffusa credere che il lavoro dell’idraulico sia molto remunerativo, tanto che molti vorrebbero evitare di rivolgersi a questo professionista proprio per risparmiare e seguono corsi improvvisati su come diventare idraulico. Vediamo di seguito, più nel dettaglio qual è esattamente il reddito di questa figura professionale.

Quanto guadagna un idraulico in proprio

L’idraulico con propria ditta individuale e che lavora in proprio riesce a guadagnare 1.200 euro al mese se ha un’esperienza di breve periodo (0-3 anni); 1.800 euro al mese se ha almeno 9 anni di esperienza; 1.950 euro al mese se ha alle spalle tra i 10 e i 20 anni di esperienza. Per un idraulico di carriera, con oltre i 20 anni di esperienza il reddito mensile può arrivare anche a 2.500 euro.

Il professionista che lavora in maniera autonoma può anche applicare una tariffa oraria idraulico: a tal proposito si precisa che il costo orario idraulico specializzato e professionista si aggira in media tra i 20 e i 45 euro per un’ora di lavoro. Qualora sia richiesto però un pronto intervento in via d’urgenza il costo può aumentare, soprattutto se si parla di un una prestazione da eseguirsi fuori dagli orari di lavoro, come per esempio in orario notturno o in un giorno festivo.

Nel caso di lavoro autonomo, con partita iva, normalmente il professionista deve sopportare dei costi aggiuntivi, come contributi previdenziali da versare in proprio, tassazione, ed eventuali stipendi da corrispondere ad altri collaboratori. In quest’ottica, fare l’idraulico, potrebbe essere meno remunerativo di quanto si pensi.

Per svolgere regolarmente la professione infatti, un idraulico deve iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS e versare i dovuti contributi previdenziali. La legge stabilisce annualmente un’aliquota contributiva sulla base del reddito dichiarato.

Quanto guadagna un idraulico al mese in Italia come dipendente

Se il professionista è assunto alle dipendenze di una ditta, lo stipendio idraulico può anche qui variare. Il reddito medio di un idraulico in Italia è 19.013 euro all’anno o 9.75 € all’ora. Le posizioni di apprendisti neodiplomati o con esperienza minima, ricevono uno stipendio di 15.300 euro all’anno, mentre i lavoratori con più esperienza tecnica e maggiore dimestichezza nel mestiere, guadagnano fino a 34.250 euro all’anno.

Il contratto idraulico prevede una tariffazione dello stipendio sulla base degli accordi collettivi di lavoro della categoria siglati dai vari sindacati.

Idraulico stipendio: in qualità di dipendente, un idraulico professionista può arrivare a guadagnare dai 1500 euro ai 2000 euro al mese. In questo caso, a differenza del lavoro autonomo con partita iva, il guadagno idraulico è al netto di qualsiasi imposizione fiscale e previdenziale poiché i corrispondenti e relativi versamenti graveranno sulla parte datoriale.

Un discorso a parte è quello degli idraulici che provvedono all’installazione di impianti, essendo un lavoro più impegnativo che richiede una specializzazione e quindi anche meglio remunerato. In questi casi si possono guadagnare circa 2500 euro al mese. All’estero, poi, le cifre si aggirano in media sui 3000 euro al mese.