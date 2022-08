Quanto guadagna un igienista dentale? In Italia, in Svizzera, stipendio netto

Chi è e che cosa fa un igienista dentale? Questa particolare figura presente negli studi odontoiatrici, è, nell’ordinamento italiano, un professionista sanitario assistenziale che esercita in piena autonomia la propria attività, coadiuvando quella degli odontoiatri. Nello specifico si occupa della prevenzione delle patologie oro-dentali, promuovendo la salute orale dei pazienti, occupandosi della pulizia del cavo orale e dei denti. Ma quanto guadagna un igienista dentale? E che percorso di studi si deve fare? Lo scopriremo con questo articolo.

Igienista dentale quanto guadagna in Italia

In Italia, un igienista dentale stipendio, in media è attorno ai 1.736 euro al mese, con un entry level intorno ai 1.200. Per arrivare a 1.700, bisogna tenere conto che si tratta di uno stipendio di un professionista con un numero minimo di anni di esperienza nel settore.

Si ottiene la laurea triennale in igiene dentale frequentando l’apposito corso igienista dentale. Il tasso di occupazione dei neo laureati è comunque elevato: oltre l’80% trova lavoro a pochi mesi dalla laurea. E’ una professione che garantisce la possibilità di trovare lavoro e fare carriera. Nel prosieguo della carriera, un laureato in Igiene Dentale può arrivare fino ai 2.500 euro mensili da dipendente. La paga minima oraria si aggira attorno ai 20 euro. Nelle diverse università italiane, per il corso di laurea in igiene dentale sono previsti dei test di ammissione ed in genere il corso è a numero chiuso, nonostante l’alta domanda.

Come lavorare e quanto si guadagna in Svizzera

L’igienista dentale è una figura professionale presente non solo in Italia. In Svizzera, ad esempio, il percorso di studi è molto simile a quello italiano. La scuola specializzata superiore per ottenere il diploma di igienista dentale è a numero chiuso con test di ingresso. Il percorso dura tre anni, con lezioni teoriche e periodi di stage in studi dentistici privati.

La Società Svizzera d’odontostomatologia è il punto di riferimento per trovare contratto e condizioni di lavoro. L’igienista dentale nella Confederazione Elvetica può lavorare come dipendente con stipendio fisso o con percentuale da concordare con l’odontoiatra. Può aprire anche uno studio di igiene orale. In Svizzera, inoltre, esiste il titolo di assistente alla poltrona, che si ottiene con apposito titolo di studio. Dopo un anno di lavoro, si può seguire il corso di formazione professionale di assistente di profilassi. L’assistente alla poltrona si occupa di prevenzione, istruzione all’igiene orale ed esegue sedute di igiene orale professionale.

Per un igienista dentale italiano che voglia esercitare in Svizzera, la prassi prevede la conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali della Confederazione (meglio se due): tedesco, francese, italiano, romancio. Occorre poi procurarsi un documento che certifichi l’equivalenza del titolo di studio italiano a quello svizzero. Quest’ultima procedura comincia con una una pre-registrazione sul sito della Croce Rossa Svizzera, quindi si procede all’invio di tutti i documenti necessari per il riconoscimento del titolo di studio. Sono molti e alcuni vanno chiesti direttamente al Ministero della salute italiano. Il riconoscimento del titolo di studio non dà automaticamente la possibilità di lavorare. Occorre un secondo documento, il Droit de pratique o Diritto di pratica che si ottiene nel cantone specifico in cui si intende lavorare. Qual è il guadagno medio di un igienista dentale in Svizzera? A seconda dell’esperienza può oscillare tra i 4900 ed i 7000 Franchi al mese, equivalenti a circa 4.100 e 7.200 euro. Ma la vita in Svizzera è carissima.