Quanto guadagna un infermiere? In Svizzera, al mese, in America

La retribuzione degli infermieri italiani è una questione salita alle luci della ribalta dopo i turni massacranti (causa carenza di personale) dovuti agli eventi dovuti al dilagare della pandemia da Covid-19.

Che in questa affermazione ci sia del vero è risaputo grazie alle statistiche di mercato: gli infermieri italiani guadagnano notevolmente meno dei loro colleghi europei e non solo. Insomma lo stipendo degli infermieri italiani è più basso dello stipendio infermieri in Europa.

Lo stipendio infermieri Italia non è data dal solo livello di anzianità, ovvero dal fatto che lo stipendio infermiere professionale, sia maggiore di quello di un neolaureato, ma anche dal se si decide di lavorare nel pubblico o nel privato.

Le cifre che vedremo tra poco si riferiscono al settore pubblico, ma nel privato (seppur utile ai fini delle graduatorie concorsuali) si guadagna ancor meno, specie con le cooperative.

Basta buttare l’occhio nella vicina Svizzera per capire che il sistema di pagamento è notevolmente differente. Vediamo nel dettaglio le differenze tra l’Italia e la Svizzera.

Quanto prende un infermiere in Svizzera

Possiamo subito affermare che il sistema sanitario svizzero, oltre ad essere meglio retribuito dal punto di vista professionale, è anche uno dei migliori al mondo.

Tuttavia, se in Italia il sistema sanitario è gratuito e garantito a tutti, in Svizzera (come accade in America), c’è bisogno di avere un’assicurazione sanitaria per poter accedere alle cure.

Inoltre bisogna considerare che in Svizzera il costo della vita è uno dei più alti in Europa.

Un confronto tra stipendi

Vediamo cosa differisce tra le retubuzione dei due paesi: in Italia lo stipendio base infermiere erogato mensilmente parte da 1.450€ per arrivare a 2.000€ (ad esempio lavorando in pronto soccorso). A questa cifra si è arrivati grazie all’adeguamento del CCNL di riferimento avvenuto nel 2018.

Lo stipendio infermiere Svizzera mensile oscilla tra i 4.500 (senza calcolare eventuali straordinarii) e i 5.200 (con gli straordinari).

Ragionando in Euro lo stipendio di un infermiere in Svizzera va all’incirca dai 4.200 € ai 5.000 €. Cifre destinate ad aumentare in base alla specializzazione e all’esperienza maturata nel corso degli anni.

Infatti, in Svizzera, acquisire anzianità è dunque una maggiore esperienza sul campo, equivale ad allontanarsi dalle cifre sopra riportate. Il livello retributivo non è dato dunque dalla sola mansione ricoperta nel sistema sanitario ma anche dal livello di anzianità: avere prestato più di 15 anni di servizio come infermiere, può garantire uno stipendio mensile che sfiora i 10.000 Franchi (più di 9.500€ mensili).

Non c’è da stupirsi dunque se un infermiere italiano, non di rado, cerca lavoro in Svizzera. Questo ancor più se si pensa che, le cifre riferite all’Italia, fanno capo al lavoro in strutture pubbliche, le cifre si abbassano in caso di strutture private e cooperative.

La situazione in America

Analoga situazione della Svizzera è quella che troviamo in America. Anche qui gli infermieri guadagnano cifre di tutto rispetto.

Lo stipendio medio annuo negli USA è di circa 77.000 dollari annui. Il monte ore lavorativo mensile è tuttavia più alto rispetto ai colleghi sia Italiani che Svizzeri.

Inoltre il percorso da fare per poter intraprendere il mestiere di infermiere la laurea non basta. Bisogna superare quello che è a tutti gli effetti il nostro Esame di stato italiano: il NCLEX-RN (National Council Licensing Examination Registered Nurse).