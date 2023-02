Quanto guadagna un ingegnere aerospaziale? In Germania, all’ estero, in America

L’ ingegnere aerospaziale è un ruolo che si sta sempre più affermando nella realizzazione di grandi progetti. Questo ruolo richiede altissima professionalità, in quanto l’ ingegnere aerospaziale disegna e realizza mezzi che saranno in grado di volare con la massima efficienza nell’ atmosfera terrestre e, in alcuni casi, anche all’ infuori della stessa. C’ è da dire che lo stipendio di un ingegnere è decisamente alto, soprattutto se si decide di intraprendere questa carriera all’ estero. La domanda su quanto prende un ingegnere in Germania o, ad esempio, in America, è uno dei quesiti che si pongono quelli che, appena laureati, decidono di intraprendere questa carriera all’ estero. Una volta che si è scelto di intraprendere una carriera professionale così impegnativa all’ estero, bisogna mettere in conto le difficoltà dovute ad una sorta di “ambientamento”, ma anche considerare uno stipendio medio ingegnere decisamente tra i più numerativi. Basti pensare che in Germania la media è di circa 5000 euro al mese. C’ è da dire che lo stipendio ingegnere aerospaziale include vitto e alloggio, anche se varia a seconda dell’ esperienza e delle competenze acquisite. In tutto, possiamo arrivare ad una cifra che si aggira intorno ai 7000 euro netti al mese.

Quanto guadagna un ingegnere aerospaziale negli Stati Uniti

Dall’ altra parte dell’ oceano, il discorso cambia in maniera quasi radicale, in quanto parliamo di cifre altissime. Infatti, chi decide di trasferirsi in America per esercitare la professione e mettere concretamente in pratica gli studi fatti, valuterà sicuramente i pro e i contro di una scelta così radicale, ma la cifra dello stipendio annuo peserà fortemente. Una persona che esercita la professione di ingegnere aerospaziale negli Stati Uniti, può arrivare a guadagnare anche 130000 euro l’ anno. Dunque stiamo parlando di cifre importanti, ma è anche vero che chi sceglie questa professione e decide di andare all’ estero avrà un salario che gli consentirà di provvedere a tutte le spese che una tale esperienza comporta.

Lo stipendio medio di un ingegnere aerospaziale

Per quanto riguardala retribuzione annua di un ingegnere aerospaziale, in Italia, è comunque piuttosto alta. D’ altronde, gli studi di ingegneria che hanno portato al conseguimento di un traguardo così importante sono particolarmente difficili, e richiedono molti sacrifici. Una volta ottenuta la laurea, per il giovane professionista non sarà molto complicato trovare lavoro, in quanto il suo è un ruolo richiesto ma che pretende una forte applicazione e dedizione. In Italia, lo stipendio medio si aggira intorno ai 45000 euro annui. C’ è da dire che la retribuzione minima si aggira intorno ai 26500 euro, con la possibilità di far crescere progressivamente il proprio salario attraverso le nuove competenze acquisite con continui corsi di aggiornamento e ore di lavoro.

Le retribuzioni più basse e quelle più elevate

Nell’ ambito della categoria, vi sono figure professionali che prendono retribuzioni più basse. Stiamo parlando di figure con poca esperienza come l’ ingegnere Aerospaziale stagista, l’ Ingegnere Aerospaziale Neolaureato e l’ Ingegnere Aerospaziale Junior. Questi ultimi sono dei ruoli destinati a chi, all’ inizio, intraprende questa via professionale per poi assumere incarichi sempre più di responsabilità. Infatti, i profili che comportano un aumento considerevole dello stipendio sono, ad esempio, quelli con maggiore competenza come il ruolo di Ingegnere Aerospaziale Senior, il Progettista Aerospaziale o il ruolo di Ingegnere Aerospaziale Dirigente, che godono di compensi decisamente più cospicui.