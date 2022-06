Quanto guadagna un ingegnere meccanico? In Italia, Ferrari, al mese, Lamborghini

Se vi state chiedendo che cosa sia l’ingegneria meccanica ve lo diciamo subito: è una materia tecnico-scientifica che ha l’obettivo di realizzare soluzioni di natura tecnica e specifica in diversi ambiti settoriali.

Cosa fa un ingegnere meccanico

Gli ingegneri meccanici sono professionisiti specializzati nel realizzare strumenti e sistemi di tipo meccanico per diveri settori. Svolge il suo lavoro sia in ufficio che sul campo, quindi opera sia a livello teorico che sul pratico.

I suoi compiti sono essenzialmente quelli di: fabbricare, controllare, gestire e ideare ma in realtà il suo lavoro è ben più complesso.

Le sue principali mansioni e responsabilità, sono di seguito sintetizzate:

valutazione, progettazione, fattibilità e attuabilità della componenti necessarie alla realizzazione di un certo impianto. Progettazione e realizzaione di mecchinari per le aziende Gestione dei progetti e studio della fattibilità degli stessi Progettazione della componente meccanica Gesione dei progetti sul campo Supervisione dei progetti implementati Risoluzione dei problemi in itinere Studio di soluzioni alternative in caso di caso di problemi

Come diventare un ingegnere meccanico

Per poter diventare ingegnere meccanico occorre conseguire una laurea in ingegneria meccanica. In genere l’accesso alla facoltà è a numero chiuso e per poter accedere è necessario superare un esame di ammissione.



Si inizia il percorso con la Laurea Triennale, una volta conseguita la prima ci si può iscrivere alla Laurea Magistrale. La differenza tra il frequentare solo la triennale o il percorso di studi completo è presto detto: compiti, mansioni, responsabilità e possibilità di carriera sono differenti.

Chi sceglie di fermarsi alla laurea triennale si può iscrivere solo nella “Sezione B” dell’Albo. Con il ciclo completo ci si può iscrivere, invece, alla “Sezione A” e acquisire il titolo di ingegnere meccanico, che si trova nella sezion B sarà un ingegnere meccanico junior.

Una volta conseguita la laurea, che sia triennale o magistrale, è necessario,dunque, iscriversi all’Albo Professional degli Ingegneri.

Ci sono poi diversi crsi di specializzaione o mester di I o II livello da poter frequentare per acquisire ancora più competenze tecniche e specializzazioni specifiche, in modo da poter ampliare la propria conoscenza e conseguente competenza, in modo tale da poter fare carriera.

Quanto guadagna un ingegnere meccanico

Arriviamo alle cifre: lo stipendio medio ingegnere meccanico si aggira attorno alle 40.000€ annue (circa 3.300€ al mese), anche se occorre considerare se si è profili junior o senior. In quest’ottica lo stipendio ingegnere meccanico oscilla tra le 25.000€ e le 50.000€.

Ovviamente i fattori implicati sono differenti a seconda che un ingegnere sia un libero professionista o impiegato in un’azienda grande o piccola.

Ad esempio: chi lavora con Ferrari o Lamborghini può guadagnare cifre piuttosto interessante-

Se state meditando di mettervi in gioco e candidarvi per diventare ingegneri meccanici in Ferrari, sappiate che a Maranello guadagneresti circa 65.000€ annue + la 13esima mensili. La cifra fa ovviamnte riferimento al settore della Formula1, negli altri settori, seppur sempre Ferrari, gli stipendi sono più bassi, ma rimangono comunque buoni.

Se invece sognate Lamborghini, ecco le cifre: lo stipendio da Ingegnere Senior si attesta sulle 43.925€ annue, lo stipendio da Ingegnere intorno alle 33.400€ annue.