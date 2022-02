Quanto guadagna un medico di base per ogni paziente? Tutti i dati

Che sia per semplice curiosità personale o per iniziare ad affacciarsi nel mondo della medicina molta gente si chiede quanto guadagna un medico di base in relazione al numero di pazienti che gli vengono assegnati.

Vediamo nel dettaglio come si può fare il calcolo dello stipendio medico di base per ogni paziente che gli viene attribuito e che quindi deve curare.

Nel campo della medicina gli stipendi devono tener conto di diversi fattori, a partire della formazione professionale per arrivare ai rischi e le competenze di ogni professionista. È ovvio, quindi, che ogni specializzazione ha uno stipendio diverso dalle altre. Ragion per cui molta gente si chiede quanto guadagna un medico di base per ogni paziente? E come diventare medico di base? Scopriamolo insieme.

Quanto prende un medico di base?

Per capire a quanto ammonta lo stipendio di un medico, bisogna considerare tutte le variabili che concorrono al suo stipendio. Infatti, è necessario tenere conto del numero di pazienti che ha un medico di famiglia in cura, se è soggetto a reperibilità notturna e quanti sono gli anni di servizio che ha prestato.

Tenendo conto di tutte queste caratteristiche è possibile fare una stima di quello che dovrebbe essere lo stipendio medio medico.

In linea generale, il guadagno medico di base per ogni paziente in cura si aggira intorno a 70 euro se il numero complessivo di pazienti è inferiore a 500. Se invece i pazienti in cura sono più di 500, il guadagno si aggira intorno a 50 euro per ogni paziente.

Specifichiamo il fatto che si tratta sempre di cifre lorde, alle quali quindi dovranno poi essere calcolate le dovute imposte.

Continuando con i nostri calcoli rispondiamo ad un’altra domanda frequente: quanti pazienti ha un medico di base?

È possibile che alcuni medici abbiano fino a 1500 pazienti. Tenuto conto lo stipendio medico di base per paziente che abbiamo visto prima, è possibile calcolare anche 7500 euro lordi di stipendio medio.

Non si tratta di un calcolo valido per tutti. Abbiamo visto, infatti, che il numero di pazienti in cura può variare in relazione a tanti fattori diversi.

In linea generale, possiamo dire che lo stipendio medico di famiglia aumenta in relazione al numero di pazienti in cura.

La media italiana del medico di famiglia stipendio

Il medico di base è il medico che tutti dovrebbero avere come riferimento nel proprio comune di residenza. Si occupa di visite mediche, prescrizioni di medicinali ed esami specialistici. È un punto di riferimento ed una figura essenziale per tutti.

Per capire quanto guadagna un medico di famiglia bisogna quindi prima sapere il numero di pazienti che ha in cura. Ovviamente si può solo stimare lo stipendio che, come abbiamo visto, è soggetto ad altre variabili.

Attualmente la media italiana di un medico di base si aggira intorno a 4500 euro netti al mese. Annualmente il compenso può variare da 64 mila euro lordi ad un massimo di quasi 200 mila euro lordi all’anno.

In media, infatti, un medico di base con molti pazienti guadagna di più rispetto a un medico con pochi pazienti. Un’altra variabile è l’esperienza che il professionista ha accumulato con gli anni di servizio.