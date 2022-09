L’opinione pubblica italiana pone spesso l’accento sullo stipendio parlamentare. La politica è un argomento molto spinoso, ma è giusto dare una visione d’insieme per capire effettivamente quale sia l’esborso dalle casse dello stato quando si tratta di stipendi politici italiani e quanto guadagna un ministro sia in Italia che in Germania.

Stipendio ministro: quanto guadagna un politico

Partiamo dal presupposto che ci sono stati alcuni partiti (si pensi ad esempio al Movimento 5 Stelle durante la legislatura con la Lega) che hanno provato a dare un netto taglio a quello che è lo stipendio parlamentare italiano, indicendo un referendum e chiamando in causa il popolo.

Tuttavia, considerato che il sistema elettorale nostrano è molto complesso, quando parliamo di introiti per i ministri occorre fare la differenza tra un parlamentare eletto e un ministro nominato come tecnico. Il Presidente della Repubblica si consulta infatti con il Premier designato e gli affida il compito della formazione di un Governo, che comprende la creazione di un elenco di ministri (approvati poi in Parlamento). Ecco perché è possibile che ci siano sia parlamentari eletti sia tecnici.

I ministri, che sono al contempo anche parlamentari, prendono lo stipendio da senatore o da deputato (in base alla Camera di appartenenza). Esso ammonta a oltre 14 mila euro nel primo caso e a oltre 13 mila euro nel secondo caso. Di contro i tecnici percepiscono una paga mensile di oltre 9 mila euro. I sottosegretari percepiscono invece circa 4.500 euro al mese.

Le pensioni di ministri parlamentari e tecnici

Il discorso è pressappoco lo stesso quando si tratta di pensione. Quest’ultima ha un funzionamento leggermente diverso rispetto alla pensione di un dipendente della pubblica amministrazione. I contributi risultano a carico del ministero se il soggetto interessato matura gli anni necessari affinché si possa “rifiutare” i contributi provenienti dalla propria ex posizione lavorativa.

Anche in termini pensionistici comunque, un ministro parlamentare guadagna più di un ministro tecnico, per i motivi appena visti. La qual cosa vale ulteriormente a maggior ragione da quando nel 2019 è entrata in vigore una riforma che ha previsto un taglio di quasi il 4% sugli incassi dei tecnici che non possiedono un seggio in parlamento.

Quanto guadagna un ministro in Germania e in Francia

Le cifre sembrano (anzi sono) effettivamente esorbitanti, ma altri stati, tra cui la Germania non sono da meno. I ministri tedeschi, per quanto percepiscano uno stipendio più basso dei colleghi italiani risultano secondo una statistica i terzi più ricchi. Durante l’emergenza pandemica hanno visto abbassarsi i propri incassi, di quasi l’1%. Secondo un sondaggio posto in essere da una società statistica, sulla base delle informazioni carpite all’Europarlamento e alla banca Mondiale, è emerso che la Germania paga ai propri ministri uno stipendio all’anno di circa 101 mila euro netti. Molto più bassi gli stipendi dei ministri francesi: ammontano a 56.815 euro netti l’anno.

Secondo le statistiche, al primo posto ci sono i ministri italiani con un portafogli di 125 mila euro annui e al secondo posti invece quelli austriaci, con uno stipendio annuo di 121 mila euro. Appare evidente, come del resto mette in evidenza anche la ricerca, che gli stipendi dei parlamentari italiani è di 4,3 volte più alto della media di un salario nazionale, rispetto alla Germania che si mantiene sul 2,4.