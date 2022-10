Quanto guadagna un notaio? Al mese, all’anno, ad inizio carriera

Tra le professioni legali maggiormente di prestigio c’è indubbiamente quella notarile. Molti di coloro che si laureano in legge decidono di lanciarsi in questo settore. Anche perché leggendo quanto guadagna un notaio al mese e all’anno, la professione diviene ancora più allettante. Motivo per cui andiamo ad analizzare i singoli casi.

Stipendio notaio ad inizio carriera

Diventare notaio non è affatto semplice, quindi quanto prende un notaio. La trafila per raggiungere l’apice della carriera è molto lunga, complessa, fatta di numerosi ostacoli. Vero anche che alla fine del percorso, esce fuori un professionista preparato ad ampio spettro sulle materie legali. Ma è vero anche che un notaio alle prime esperienze non guadagna quanto quello che ormai ha fatto le ossa da anni nel settore. Eppure anche agli albori della carriera notarile il professionista porta a casa uno stipendio annuo netto che si aggira sui 65 mila euro netti. Ad occhio e croce quindi circa 6 mila euro al mese. Ovviamente la parcella dipende da tanti piccoli fattori, come la città in cui si pratica la professione, il mercato di riferimento e le spese accessorie. Ciononostante la cifra appena indicata è quella che più riesce a dare in media contezza dei guadagni di un “notaro” detta alla latina.

Notaio quanto guadagna all’anno

Se da un lato per un professionista senza esperienza, il guadagno non riesce a raggiungere i cinque zeri, volendo fare un discorso generalizzato, ci addentriamo in cifre oltremodo più alte. Volendo infatti dare delle indicazioni senza entrare nel merito dell’esperienza e della città di riferimento, il guadagno annuo netto di un notaio oscilla tra i 70 mila e i 250 mila euro. E questo, ovviamente spiega il motivo per il quale si tratta della professione legale forse più ambita in assoluto. Rispetto all’avvocato, o generalizzando il discorso ad una qualunque altra figura professionale le cifre sono quasi quadruplicate.

Reddito notai al mese

Se un comune lavoratore italiano (per essere più che ottimisti) porta a casa circa 30 mila euro annui, il notaio può portarli a casa anche al mese. Il suo incasso mensile oscilla infatti tra i 5 mila euro e i 30 mila euro netti al mese. Guadagni più che meritati, considerato che hanno alte responsabilità ed oneri, in quanto i notai sono veri e propri pubblici ufficiali.

Volendo fare una stima sulla base delle statistiche poste in essere dalle agenzie che si occupano di questo, nell’anno 2015 il reddito medio di un notaio ha superato i 217.800 euro netti l’anno. A dimostrazione questa che quella del notaio è una professione che non conosce crisi anzi. Gli anni successivi al 2015, l’incasso annuo di questo pubblico ufficiale ha avuto un incremento di quasi 20 mila euro annui.

Ovviamente si precisa che la parcella del notaio cambia in modo notevole anche in base alla richiesta specifica del singolo professionista. Al di là delle tasse che il cliente deve pagare ( ad esempio per un atto di compravendita o un atto di donazione), il professionista è liberissimo di chiedere gli onorari che più ritiene opportuno. Regolandosi magari in base alla città in cui si trova, alla piazza e al mercato di riferimento. Cosa questa non di poco conto.