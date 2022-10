Quanto guadagna un pagliaccio? Al mese, al circo, dottore

Quello del pagliaccio è un ruolo importante, su diversi fronti. Non molti prendono in considerazione il suo ruolo, eppure quanto guadagna un pagliaccio è la dimostrazione lampante che si tratta di una professione a tutti gli effetti. I suoi incassi mensili parlano chiaro: il clown può fare carriera sia dentro che fuori il circo. E infatti prenderemo in considerazione anche l’incasso del clown dottore.

Quanto guadagna un pagliaccio al mese

A voler generalizzare il discorso per capire un pagliaccio quanto guadagna, quindi indipendentemente che lavori in autonomia o presso un circo, non è di semplice portata la quantificazione economica del ruolo di clown. Ci sono infatti delle considerazioni da fare in virtù di alcuni parametri esterni. L’artista circense di cui ci stiamo occupando ha un guadagno che cambia in primis in base alla nazione di provenienza, al fatto che si appoggi ad un circo di elevata importanza. Se poi si tratta di uno street artist, o anche di una persona che lavora presso agenzie di animazione, l’incasso cambia ulteriormente.

Cercando quindi di dare una definizione quanto più oggettiva e generalizzata possibile possiamo dire che lo stipendio medio di un clown è di 1200 euro al mese. Chi lavora in autonomia può guadagnare guadagnare 250 euro a serata, quindi se lavorasse cinque giorni su sette, vorrebbe dire guadagno di circa 5 mila euro al mese.

Il guadagno del clown al circo

La somma appena vista tende a cambiare di non poco quando il clown lavora all’interno di circhi di rinomata importanza. In questo caso il guadagno non supera mai 4 mila euro al mese netti. Tutto ovviamente dipende dal tipo di mansione che si ha, ma anche da quante ore si lavorano, e dal nome del circo (lavorare per un circo italiano è diverso rispetto a lavorare che per un circo cinese, russo o anche americano). Ad esempio, nel caso della tradizione italiana, molto importante nel mondo circense, per quanto si tratti di cultura vivida, gli artisti stanno affrontando un periodo di forte crisi che ha portato gli stipendi a calare in modo notevole. Anche perché se il pubblico diminuisce durante le serate circense, in automatico calano gli introiti, le spese ci sono, e lo stipendio non può sforare un determinato budget.

Per fortuna resistono ancora quelle compagnie circensi di fama internazionale che ovunque vanno riescono a fare ancora il tutto esaurito. In questo caso gli artisti, clown inclusi, riescono a portare a casa un ottimo guadagno e a volte cospicue mance che arrotondano ulteriormente i guadagni notevoli. Ebbene in questi casi lo stipendio mensile può toccare anche i 7 mila euro netti al mese.

Guadagno dei clown dottori

Un discorso a parte merita lo stipendio dei cosiddetto clown dottori. Anzitutto va detto che la clownterapia nasce per dare una speranza in più ai malati (in particolare bambini) ricoverati negli ospedali in reparti oncologici e non solo. Spesso sono medici, infermieri, volontari che decidono di prestarsi a qualche ora di straordinario per amore dei loro pazienti. In altri casi, se non si tratta di medici ma di agenzie ad hoc nate per la clownterapia, c’è anche un guadagno, che molto di rado supera i 1000 euro al mese.