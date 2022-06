Quanto guadagna un pediatra? ASL, in Svizzera, in America, privato, in Italia

Chi è il Pediatra?

Il Pediatra è il medico che si occupa della salute dei più piccoli, in tutta la loro fase di crescita e di sviluppo. Le sue competenze in ambito medico sono molteplici perché segue tutta la fase della vita del bambino fino all’età adolescenziale: fa diagnosi, somministra vaccini, segue attentamente lo sviluppo, sia fisico che sensoriale, del bambino, cura la sua alimentazione e individua eventuali fattori di rischio che si possono presentare nel corso della crescita.

Una figura essenziale sia per i più piccoli che per i genitori, che possono contare su un punto di riferimento fisso, per la cura della salute dei propri figli. Un aspetto, quest’ultimo, ancora più importante quando si è alle prese con la crescita del primo figlio, in cui i genitori sono più apprensivi perché inesperti. In questo caso il Pediatra è indispensabile per guidarli al meglio nelle diverse fasi di crescita del bambino, rassicurandoli all’occorrenza e consigliarli al meglio.

Un lavoro importante quello del pediatra che si trova a ricoprire un ruolo tanto complesso quanto delicato. Ma quanto guadagna un pediatra di base? E qual è lo stipendio pediatra ospedaliero? E in che modo può operare?

Prima di scendere nel dettaglio è bene sottolinerare che il pediatra può lavorare: come dipendente ospedaliero, pubblico o privato, quindi lavorare per la ASL territoriale di competenza di una certa zona, esercitare l’attività da libero professionista, previa iscrizione alle graduatorie regionali può esercitare in qualità di pediatra di base, convenzionandosi al Sistema Sanitario Nazionale.

Quanto guadagna un pediatra in Italia

Un pediatra convenzionato al Sistema Sanitario Nazionale (c.d. pediatra di base) guadagna all’incirca 90mila euro lordi l’anno.

Una cifra mensile che si attesta sulle 7.500€. Ovviamente la cifra può aumentare o diminuire in base a fattori differenti, ad esempio: l’area territoriale in cui il professionista opera, il numero di bambini che ha in carico, il livello di anzianità, il bagaglio d’esperienza e così via.

Un pediatra appenna immesso nel sistema medico, dunque un profilo “entry level”, guadagna all’incirca la metà, quindi circa 45.000€ annue. Di riflesso, un pediatra, con una lunga carriera alle spalle, può arrivare a gudagnare più del doppio, fino anche a 200.000€.

Come anticipato, il guadagno di un pediatra varia in base a diversi fattori. Uno di questi è il numero di piccoli pazienti che ha in cura. E’ bene ricordare che (fatta qualche eccezione prevista e regolamentata dalla legge), un pediatra non può avere più di 800 pazienti mutuati (una cifra neppure troppo bassa).

Ovviamente qui si sta parlando di stipendi pubblici, ma ogni pediatra può decidere di operare anche come libero professionista, con partita iva, titolare di uno studio privato. In questo caso il compenso è stabilito dal professionista stesso e va dalle 50€ alle 100€ per una visita in ambulatorio, mentre, per una visita domiciliare, si può arrivare anche a 150€.

Quanto guadagna un pediatra in Svizzera e in America

In media, un pediatra, in Svizzera (cosa che riguarda i medici in generale) ha un guadagno di 5’315 franchi al mese, quindi poco più di 60.000 franchi annui. Negli Stati Uniti, invece, il compenso di un pediatra è, in media, di 25.000 dollari al mese, ovvero 316.000 dollari l’anno.