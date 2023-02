Quanto guadagna un pompiere? In Italia, all’ anno, volontario

La figura del pompiere è sempre associata al coraggio con cui questi uomini svolgono il loro lavoro. infatti, il pompiere è da sempre impegnato, nella vita quotidiana, a salvare vite, oltre che a domare gli incendio pericolosi per l’ uomo. Molte volte li vediamo impegnati in situazioni davvero difficili e rischiano continuamente la vita, proprio per la salvezza degli altri. Per tutti questi motivi, i vigili del fuoco dovrebbero avere una retribuzione pari al pericolo che corrono continuamente, svolgendo con alacrità e dedizione il proprio lavoro. Lo stipendio di un vigile del fuoco, tuttavia, non è così elevato come si suole credere, nonostante il suo ruolo determinante di assistenza e prevenzione del pericolo.

Quanto guadagna un vigile del fuoco

Nelle estati in cui nel nostro paese si raggiungono temperature elevate, il ruolo dei pompieri è primario nello spegnimento degli incendi che si verificano con drammatica attualità. I vigili del fuoco sono chiamati continuamente e devono correre da un posto all’ altro, soprattutto nelle zone boschive con una elevata presenza di alberi, per domare incendi in molti casi dolosi che sono dovuti all’ incuria di sconsiderati. Anche quando accadono calamità importanti e dolorose come un terremoto, i vigili del fuoco sono sempre in prima linea per prestare i primi soccorsi necessari e salvare vite sotto le macerie. Ma a quanto ammonta lo stipendio medio vigile del fuoco? L’ indennizzo dovuto a queste persone che svolgono un lavoro tanto pericoloso non è molto alto e si aggira intorno ai 2 mila euro lordi al mese. C’ è da dire che, lo stipendio base può comunque essere più elevato attraverso l’ indennità dei singoli soggetti. Per i ruoli più bassi della categoria, si parla di uno stipendio pari a 1600 euro mensili. Lo stipendio vigile del fuoco varia di molto soprattutto se teniamo in considerazione la figura dei capo reparto, con un compenso di 35 mila euro l’ anno.

La retribuzione dovuta ai pompieri nell’ esercizio del proprio lavoro

Vi sono diverse categorie all’ interno dei vigili del fuoco, ognuna con una retribuzione diversa a seconda dell’ esperienza e del ruolo che occupa. Un allievo dei vigili del fuoco percepirà un ingaggio che si aggira intorno ai 20 mila euro annui, spalmati in 12 mensilità. Il discorso cambia se parliamo dell’ indennizzo dei vigili del fuoco decisamente più esperti, che negli anni hanno acquisito la giusta esperienza, per i quali si parla invece di un salario di 26 mila euro annui. Per i capo reparto, che sono i più esperti all’ interno della categoria, lo stipendio ammonta a circa 24000 euro, cui si aggiungono 9000 euro di indennità di rischio.

Gli altri ruoli che vengono ricoperti da personale specializzato

Tra le figura più importanti e pericolose all’ interno della categoria, vi è l’ elisoccoritore ispettore esperto, per il quali si parla di un salario annuo comunque nella media, circa 24 euro l’ anno. Vi è anche il ruolo di sommozzatore, altamente importante per il ruolo svolto, per il quale sono stanziati 20000 euro annui e che richiede molta preparazione e disciplina per svolgere al meglio le operazioni di salvataggio richieste.