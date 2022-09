Quanto guadagna un prof di italiano? Alle superiori, alle medie, universitario

Quello di un insegnante è un mestiere nobile, per la sua missione quotidiana di formare le nuove generazioni, sia come futuri protagonisti della società sia come cittadini corretti e ligi al dovere.

Proprio per il fascino che riscuote questa interessante professione, non pochi ragazzi si porgono la fatidica domanda: a quanto ammonta lo stipendio di un insegnante?

Ebbene ci sono molti fattori che determinano il salario docente, per questo vale la pena continuare la lettura della guida che si appresta a iniziare, per avere una consapevolezza in più su questo bellissimo mestiere.

Due parole sulla figura dell’insegnante

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, vale la pena conoscere più da vicino il lavoro di insegnante. Ebbene un bravo docente dovrebbe avere delle caratteristiche imprescindibili, per svolgere il suo lavoro in maniera magistrale.

Perchè un professore possa contare su un buon guadagno, è importante che egli sia preparato nella materia che identifica il suo ruolo. Molto importanti sono anche le sue capacità di organizzare il lavoro, necessario per somministrare una buona lezione, e poi non meno importanti sono alcune doti relazionali.

Un bravo insegnante non può fare a meno di instaurare una buona comunicazione con i suoi allievi, favorendo aspetti come l’ascolto attivo e l’empatia.

Quanto guadagna un professore delle medie?

Come già accennato all’inizio, sono diversi i fattori che concorrono nella determinazione dello stipendio di un professore. Fra questi sicuramente incide il livello di anzianità. Pertanto dopo un certo numero di anni trascorsi in servizio, un docente guadagna inevitabilmente di più rispetto agli esordi della sua carriera.

Ebbene lo stipendio professore scuola media parte da un minimo di 21.000 euro lordi al mese, salario previsto per il personale agli esordi di carriera, a un massimo di 37.000 euro.

Su base mensile, lo stipendio del corpo docenti di scuola primaria di secondo grado, si aggira fra le 1.300 e le 1.800 euro.

Quanto guadagna un professore di liceo?

Il percorso di preparazione per accedere all’insegnamento in una scuola superiore è molto simile a quello previsto per lavorare nella scuola media. Ebbene un professore di liceo viene designato all’insegnamento di una determinata disciplina in funzione della sua preparazione universitaria.

Quindi un professore di lettere avrà sicuramente un curriculum dove non manca una Laurea in linguistica o in altre facoltà come Archeologia o ancora in Beni Culturali.

Per quanto concerne il salario, lo stipendio insegnante superiori è molto simile a quello del corpo docenti della scuola media.

Lo stipendio di un docente universitario

Il focus sugli stipendi degli insegnanti continua, dedicando l’ultimo paragrafo agli stipendi professori universitari. Vale subito la pena dire che un professore ordinario guadagna al mese sulle 131.000 euro.

Un professore con un simile ruolo ha certamente alle spalle un curriculum prestigioso. Nel suo percorso non sono mancati tanti concorsi e trafile che ne hanno messo alla prova le capacità. I docenti universitari possono anche essere associati: significa che il loro contratto è rinnovabile periodicamente.

Anche per diventare docente universitario associato è indispensabile seguire una trafila rigorosa, che si divide fra concorsi e dottorati di ricerca.