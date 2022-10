Quanto guadagna un senatore a vita? Al mese, pensione, indennità

Quello degli incassi dei politici rappresenta un argomento irto e spinoso per gli italiani. Ci si domanda quanto guadagna il premier, quanto guadagna un deputato ma anche quanto guadagna un senatore a vita. Ed è proprio di quest’ultima figura che ci vogliamo occupare in tal sede.

Stipendi parlamentari e senatori a vita, le differenze

Prima di lanciarci nella quantificazione dei guadagni di questa particolare figura politica, occorre prima fare una differenza e capire chi sono i senatori a vita. I senatori a vita sono infatti divisi in due gruppi: senatori di diritto e senatori di nomina presidenziale. Nel primo gruppo rientrano tutti gli ex Presidenti della Repubblica. Nel secondo invece tutti i nomi scelti dal presidente della Repubblica nell’esercizio della sua funzione. Di norma, indipendentemente da tutto, si scelgono alla senatura a vita tutti coloro che hanno fatto la differenza, vuoi in campo artistico, vuoi in campo scientifico, vuoi in campo sociale. Insomma dovrebbero, come prevede anche la Costituzione, essere persone che hanno ricevuto elevati meriti.

La differenza, seppur non sussistente in campi economico esiste per ciò che concerne la nomina. Al di là di questo, entrambi i gruppi hanno la stessa funzione. Il loro mandato non si rinnova e cessa per rinuncia, decesso, destituzione della persona in questione.

Stipendi politici italiani: l’importo al mese

Un senatore a vita gode dello stesso privilegio economico di un classico senatore o di un depurato. Il loro stipendio che si compone di numerose voci e aspetti di solito ammonta a circa 18 mila euro lordi. Rispetto ai colleghi del resto d’Europa, il senatore a vita nostrano incassa una cosa mensile non proprio di poco conto. Al netto è possibile affermare che porti a casa intorno ai 13 mila euro netti tra ritenute e previdenza.

Stipendio senatore a vita: la pensione

Abbiamo detto che nello stipendio di un senatore a vita sono incluse numerose voci di spesa (ai 6 mila euro netti, vengono aggounte somme legate ad una diaria di circa 3.500 euro) e a cui si sottraggono solo circa 200 euro euro per ogni giorno di non presenza. Ovviamente nella pensione queste voci non sono incluse per cui si abbassa per così dire la paga mensile di qualche migliaia di euro. Ricordiamo che ad un senatore a vita vengo o versati anche circa 4.180 euro per l’esercizio del mandato e 1.650 euro al mese per le spese di telefonate e spostamenti legati all’esercizio della propria funzione.

Le indennità

Come avuto modo di anticipare, all’interno dello stipendio ci sono anche le indennità. Queste ultime hanno un valore quantitativo di circa 5 mila euro. Dal momento che spesso i senatori non sono presenti in aula, viene comunque da precisare che tale indennità non si versa in caso di mancata presenza. Per aver diritto a questa spesa ulteriore bisogna garantire almeno il 30% delle presenze rispetto al calendario delle sedute prestabilite.

Da quanto appena detto la conclusione è unica su quanto guadagna un senatore a vita: se per la maggior parte di stipendio e professioni l’italiano ha una paga molto piu bassa della media europea, questo per i politici non vale. Un senatore a vita o un parlamentare in generale guadagna molto di più rispetto ai suoi colleghi in Europa.